https://uz.sputniknews.ru/20221212/uzbekistan-zanyal-u-kyrgyzstana-turkmenskuyu-elektroenergiyu-30676704.html
Узбекистан "занял" у Кыргызстана туркменскую электроэнергию
Узбекистан "занял" у Кыргызстана туркменскую электроэнергию
Узбекистан пользуется туркменской электроэнергией.
2022-12-12T17:57+0500
2022-12-12T17:57+0500
2022-12-12T17:57+0500
экономика
узбекистан
кыргызстан
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В данный момент Узбекистан пользуется электроэнергией, которую Кыргызстан купил у Туркменистана, заявил председатель правления Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Ранее Бишкек и Ашхабад договорились, что в этом году в Кыргызстан поставят 1,3 млрд киловатт-часов. Также он подчеркнул, что энергетики стран-соседей часто помогают друг другу в периоды максимального потребления.Напомним, в Узбекистане с прошлой недели участились веерные отключения электроэнергии. Причинами этого называют дефицит природного газа для ТЭС, рост потребления и боязнь полного блэкаута.Читайте также:Цены на бензин в Узбекистане не поднялись – Минэнерго"Узбекнефтегаз" изучает возможность закупки нефти в Казахстане
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узбекистан кыргызстан туркменистан энергетика электричество веерные отключения
узбекистан кыргызстан туркменистан энергетика электричество веерные отключения
Узбекистан "занял" у Кыргызстана туркменскую электроэнергию
Из-за нехватки электроэнергии Узбекистан пользуется туркменской из Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В данный момент Узбекистан пользуется электроэнергией, которую Кыргызстан купил у Туркменистана, заявил председатель правления Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.
Ранее Бишкек и Ашхабад договорились, что в этом году в Кыргызстан поставят 1,3 млрд киловатт-часов.
"Транзитер — энергосистема Узбекистана — не может пропустить такие объемы: там наблюдается большой дефицит. Они принимают эту электроэнергию, но до нас она не доходит. В целом они взяли на себя обязательства (вернуть электроэнергию)",— уточнил председатель.
Также он подчеркнул, что энергетики стран-соседей часто помогают друг другу в периоды максимального потребления.
Напомним, в Узбекистане с прошлой недели участились веерные отключения электроэнергии. Причинами этого называют дефицит природного газа для ТЭС, рост потребления и боязнь полного блэкаута.