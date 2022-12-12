https://uz.sputniknews.ru/20221212/uzbekistan-zanyal-u-kyrgyzstana-turkmenskuyu-elektroenergiyu-30676704.html

Узбекистан "занял" у Кыргызстана туркменскую электроэнергию

Узбекистан "занял" у Кыргызстана туркменскую электроэнергию

Узбекистан пользуется туркменской электроэнергией.

2022-12-12T17:57+0500

2022-12-12T17:57+0500

2022-12-12T17:57+0500

экономика

узбекистан

кыргызстан

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В данный момент Узбекистан пользуется электроэнергией, которую Кыргызстан купил у Туркменистана, заявил председатель правления Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Ранее Бишкек и Ашхабад договорились, что в этом году в Кыргызстан поставят 1,3 млрд киловатт-часов. Также он подчеркнул, что энергетики стран-соседей часто помогают друг другу в периоды максимального потребления.Напомним, в Узбекистане с прошлой недели участились веерные отключения электроэнергии. Причинами этого называют дефицит природного газа для ТЭС, рост потребления и боязнь полного блэкаута.Читайте также:Цены на бензин в Узбекистане не поднялись – Минэнерго"Узбекнефтегаз" изучает возможность закупки нефти в Казахстане

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