https://uz.sputniknews.ru/20221215/sanatoriy-nurafshon-sixatgoxi-prodan-za-225-mlrd-sumov-30750639.html
Санаторий "Нурафшон Сихатгохи" продан за 22,5 млрд сумов
Санаторий "Нурафшон Сихатгохи" продан за 22,5 млрд сумов
Первоначальная цена санатория составляла 15,5 млрд сумов, но в результате торгов санаторий продали частному лицу на 7 млрд сумов дороже.
2022-12-15T09:31+0500
2022-12-15T09:31+0500
2022-12-15T09:31+0500
экономика
ферганская область
приватизация
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ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Санаторий "Нурафшон Сихатгохи" полностью приватизировали. Государственная доля в ООО "Нурафшон Сихатгохи", расположенном в Ферганском районе Ферганской области, продали за 22,5 млрд сумов. Об этом сообщили в Агентстве госактивов.Первоначальная цена санатория составляла 15,5 млрд сумов. Но в результате конкурсных торгов объект продали частному лицу на 7 млрд сумов дороже.Санаторий расположен на площади 12,4 га, здания и сооружения занимают 6 227 кв. м. Уставной капитал ООО "Нурафшон Сихатгохи" оценивается в 9,696 млрд сумов. До приватизации 100% собственности объекта принадлежало государству.Читайте также: Плату за приватизацию собственного земельного участка снизили вдвое
ферганская область
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приватизация агентство госактивов приватизация санаторий нурафшон сихатгохи
приватизация агентство госактивов приватизация санаторий нурафшон сихатгохи
Санаторий "Нурафшон Сихатгохи" продан за 22,5 млрд сумов
Первоначальная цена санатория составляла 15,5 млрд сумов, но в результате торгов санаторий продали частному лицу на 7 млрд сумов дороже.
ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Санаторий "Нурафшон Сихатгохи" полностью приватизировали. Государственная доля в ООО "Нурафшон Сихатгохи", расположенном в Ферганском районе Ферганской области, продали за 22,5 млрд сумов. Об этом сообщили в Агентстве госактивов.
Первоначальная цена санатория составляла 15,5 млрд сумов. Но в результате конкурсных торгов
объект продали частному лицу на 7 млрд сумов дороже.
Санаторий расположен на площади 12,4 га, здания и сооружения занимают 6 227 кв. м. Уставной капитал ООО "Нурафшон Сихатгохи" оценивается в 9,696 млрд сумов. До приватизации 100% собственности объекта принадлежало государству.