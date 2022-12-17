https://uz.sputniknews.ru/20221217/djentlmenam-pora-menyat-pravila-ssha-poteryali-vto-30797989.html

Джентльменам пора менять правила: США потеряли ВТО

Джентльменам пора менять правила: США потеряли ВТО

Вдохновленные достигнутой юридической победой, китайские власти на этой неделе нанесли второй удар: еще раз подали на администрацию США в суд — точнее, в ВТО, Всемирную торговую организацию, в ее орган по разрешению споров.

2022-12-17T10:05+0500

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А на прошлой неделе тот же самый орган уже вынес решение по аналогичному делу в пользу Пекина, создав этим хороший прецедент. О предыдущем решении мы еще поговорим, а пока что о том, что объединяет китайские иски — прежний и нынешний. Они оба о санкциях. То есть об использовании торговых ограничений одной страной против другой, которые объясняются каким угодно политическим предлогом. В данном случае предлог американцы обозначают как "соображения национальной безопасности". В свежем китайском иске задается вопрос: а безопасность — это что? Что конкретно означают эти самые соображения, не слишком ли широко американцы их трактуют?Повторим, одно решение в пользу Китая уже есть. Оно касается стали и алюминия. Дело было в 2018 году, когда администрация Дональда Трампа начала против Китая торговую войну (ради, понятно, спасения Америки от сползания на второе место в списке экономик мира). Это тогда против Пекина начали громоздить самые невероятные обвинения, в основном по поводу его внутренней политики. И использовали эти обвинения для обоснования санкций. Но какое отношение к внутренней политике КНР имеют сталь и алюминий (из Китая или откуда угодно еще), которые с той поры облагаются немалыми пошлинами на импорт?Можно сколько угодно объяснять, что ВТО никогда не обеспечит равных для всех правил мировой торговли, потому что всем хочется защитить свои отрасли от агрессивного зарубежного конкурента. Но все-таки есть (подписанное в том числе и США) Генеральное соглашение о торговле и тарифах (юридическая основа ВТО), и есть его 21-й пункт — те самые соображения безопасности. Вот к нему и обратились несчастные американцы, защищаясь от обвинений Китая, а также еще и Норвегии, Турции и Швейцарии, поскольку иск был совместным. Упомянутое ведомство, разбирающее споры в ВТО, мучилось четыре года и вынесло вердикт: ребята, ваше решение по импорту металлов было принято не во время войны против вас или "иной чрезвычайной ситуации в международных отношениях". Поэтому какая еще там национальная безопасность, рекомендуем вам привести свои действия в соответствие с международными правилами.Насколько применим такой прецедент к санкциям против России: ну тут, конечно, чрезвычайная военная ситуация есть. Но что если скучные юристы ВТО попросят конкретно и в граммах объяснить: как угрожает безопасности именно Соединенных Штатов эта самая ситуация и какое отношение к ней имеет именно эта номенклатура товаров? Потому что мы тут, в ВТО, люди простые, обходимся без высокой философии на темы "подрыв ценностей и прочего", а говорим именно с точки зрения экономики — раз уж речь идет о мерах одной страны, разрушающих мировую торговлю. В общем, разговор может получиться интересным.Нынешний, второй иск Китая к США — близнец предыдущего, но касается направления главного удара Америки по Пекину, то есть попыток лишить Китай возможности производить полупроводники высшей категории. Цель — подорвать становящееся все более очевидным технологическое превосходство Поднебесной над США. Для этого приняты не только запреты на ввоз таких полупроводников на китайскую территорию — туда нельзя ввозить также оборудование для их производства, причем для этого выкручиваются руки союзникам (Японии, Нидерландам и прочим), а заодно постепенно выводится в Америку соответствующее производство с Тайваня.Эффект бумеранга: нефти предрекли 100 долларов за баррельНо тут снова возникает вопрос. Чем объясняется такой запрет: что, между КНР и США идет война? То есть это личное дело американских мыслителей — говорить, что их страна обязана быть первой державой мира, а иначе налицо подрыв национальной безопасности. Однако ВТО — не политологическая конференция, там все просто и конкретно. Санкции как инструмент конкуренции запрещены правилами международной торговли.Понятно, что рекомендательные и жутко медленные решения ВТО для бывшей единственной сверхдержавы не указ. Так что говорить можно только о пропагандистской победе Пекина. Но и это не пустяк.Китайцы отыгрывают уже достигнутую победу в первом иске по полной программе. С удовольствием фиксируют безобразную реакцию противника на поражение, когда правительственные чиновники США объявляют решение "ущербным" и заявляют, что есть хороший повод полностью реформировать всю систему урегулирования споров в рамках ВТО. Вы же говорите, что в мире должен быть "порядок, основанный на правилах", ехидно напоминают пекинские пропагандисты. А правила — это такая штука, которая одинакова для всех, или мы что-то не поняли?Кстати, об алюминии и стали. Перед тем, как получить удар из соответствующего органа ВТО, американцы наложили на эти металлы дополнительные пошлины, объясняя это по-новому — необходимостью бороться против изменений климата. Интересно, а это какой статьей соглашения о торговле и тарифах оправдывается?Здесь имеет смысл вспомнить два внутренних спора в двух державах, США и России, насчет этой самой ВТО. Американцы как раз в 2017-2018 годах начали называть принятие туда Китая трагической ошибкой, которая помогла этому конкуренту США обогнать их, став первой торговой державой мира. Формулировалось все так: Китай использует правила ВТО в своих интересах (а в чьих же еще?).А в России был другой спор, еще в 90-х: насчет того, что пустить на внутренний рынок зарубежную продукцию без тяжелых пошлин — значит убить немногие оставшиеся, пусть и хилые советские производства, которые еще были. Кстати, так оно и происходило. И не только с Россией — многое убивалось. Тем не менее сегодня в мире до 98 процентов всей торговли идет по правилам ВТО, хотя они, как видим, "рекомендательные" и беззубые, когда надо укусить великую Америку.Но теперь споры вокруг правил мировой торговли вышли в совершенно иную плоскость. ВТО создавалась в середине 90-х для глобального мира, где были развитый центр — западная система — и периферия, которой для выживания нужны были хоть какие-то правила или как минимум площадка, где можно высказаться. А сейчас все нынешние катаклизмы строятся вокруг рождения совсем другого мира — с несколькими центрами силы. И в ход в виде оружия идет все, что есть под рукой, в том числе экономические методы нанесения ущерба противнику (то есть санкции). Так что прежние правила, конечно, не работают. Но при этом все понимают, что рано или поздно к правилам придется вернуться. Неважно к каким, важно, что к единым для всех. И первым из таких правил будет недопустимость санкций, то есть использования экономики в виде оружия. Просто потому что от этой штуки плохо приходится всем.Читайте также: Геноцид Донбасса - трагедия только для России

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