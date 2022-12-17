https://uz.sputniknews.ru/20221217/shavkat-mirziyoev-proizvel-kadrovye-perestanovki-30811647.html

Шавкат Мирзиёев произвел кадровые перестановки

Шавкат Мирзиёев произвел кадровые перестановки

Президент Узбекистана произвел некоторые перестановки в своей администрации.

2022-12-17T17:43+0500

2022-12-17T17:43+0500

2022-12-17T17:43+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Президент Узбекистана произвел некоторые кадровые изменения в своей администрации, следует из сообщения его пресс-службы.Так, на должность первого заместителя советника президента по вопросам госслужбы, связи с населением и координации деятельности органов местного самоуправления назначен Кахрамон Куранбаев.В связи с этим он освобожден от должности первого заместителя советника президента по вопросам госслужбы и взаимодействия с представительными органами власти.На должность первого заместителя советника президента по вопросам госслужбы, связи с населением и координации деятельности органов местного самоуправления назначен Кахраман Сариев.До этого он занимал должность председателя Совета министров Каракалпакстана.Умар Исмаилов теперь будет заместителем советника президента по вопросам госслужбы, связи с населением и координации деятельности органов местного самоуправления, в связи с чем освобожден от должности заместителя советника президента по вопросам госслужбы и взаимодействия с представительными органами власти.Улугбек Мухаммадиев назначен на должность заместителя советника по вопросам госслужбы, связи с населением и координации деятельности органов местного самоуправления.Он больше не будет работать первым заместителем советника президента по вопросам защиты прав граждан и рассмотрения обращений.

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