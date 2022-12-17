https://uz.sputniknews.ru/20221217/v-tashkente-otmechayut-podvijki-po-proektu-transafganskoy-jeleznoy-dorogi-30800766.html

В Ташкенте отмечают подвижки по проекту Трансафганской железной дороги

В Ташкенте отмечают подвижки по проекту Трансафганской железной дороги

Президенту Узбекистана доложили о прогрессе в проекте Трансафганской железной дороги. Прошла полевая экспедиция, в следующем году планируется создать проектный офис.

2022-12-17T12:04+0500

2022-12-17T12:04+0500

2022-12-17T12:04+0500

экономика

ташкент

трансафганская железная дорога

президент узбекистана

экспедиция

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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Власти Узбекистана отмечают прогресс по проекту Трансафганской железной дороги Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, несмотря на сложную ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В пятницу Шавкат Мирзиёев провел совещание по текущему состоянию и дальнейшей реализации крупных региональных проектов железнодорожной инфраструктуры. Летом этого года была организована исследовательская экспедиция по изучению маршрута протяженностью 765 километров, отмечает пресс-служба. В феврале 2021 года в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству железной дороги. Первоначально стороны планировали еще в марте прошлого года начать полевые работы на будущем маршруте, а через три месяца подготовить предварительное ТЭО проекта и механизмы финансирования строительства. Новый транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии. Его транзитный потенциал — до 20 миллионов тонн грузов. В конце октября прошлого года "Узбекские железные дороги" и РЖД договорились начать совместные работы по проекту. В частности, речь на первом этапе шла об обмене техническими параметрами и картографическими материалами между проектными и научно-исследовательскими институтами, а также об организации совместной работы в данном направлении.

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ташкент подвижки что там проект трансафганская железная дорога президент узбекистан прогресс экспедиция когда создадут офис