https://uz.sputniknews.ru/20221217/v-tashkente-otmechayut-podvijki-po-proektu-transafganskoy-jeleznoy-dorogi-30800766.html
В Ташкенте отмечают подвижки по проекту Трансафганской железной дороги
В Ташкенте отмечают подвижки по проекту Трансафганской железной дороги
Президенту Узбекистана доложили о прогрессе в проекте Трансафганской железной дороги. Прошла полевая экспедиция, в следующем году планируется создать проектный офис.
2022-12-17T12:04+0500
2022-12-17T12:04+0500
2022-12-17T12:04+0500
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президент узбекистана
экспедиция
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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Власти Узбекистана отмечают прогресс по проекту Трансафганской железной дороги Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, несмотря на сложную ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В пятницу Шавкат Мирзиёев провел совещание по текущему состоянию и дальнейшей реализации крупных региональных проектов железнодорожной инфраструктуры. Летом этого года была организована исследовательская экспедиция по изучению маршрута протяженностью 765 километров, отмечает пресс-служба. В феврале 2021 года в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству железной дороги. Первоначально стороны планировали еще в марте прошлого года начать полевые работы на будущем маршруте, а через три месяца подготовить предварительное ТЭО проекта и механизмы финансирования строительства. Новый транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии. Его транзитный потенциал — до 20 миллионов тонн грузов. В конце октября прошлого года "Узбекские железные дороги" и РЖД договорились начать совместные работы по проекту. В частности, речь на первом этапе шла об обмене техническими параметрами и картографическими материалами между проектными и научно-исследовательскими институтами, а также об организации совместной работы в данном направлении.
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ташкент подвижки что там проект трансафганская железная дорога президент узбекистан прогресс экспедиция когда создадут офис
ташкент подвижки что там проект трансафганская железная дорога президент узбекистан прогресс экспедиция когда создадут офис
В Ташкенте отмечают подвижки по проекту Трансафганской железной дороги
Президенту Узбекистана доложили о прогрессе в проекте Трансафганской железной дороги. Прошла полевая экспедиция, в следующем году планируется создать проектный офис.
ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik.
Власти Узбекистана отмечают прогресс по проекту Трансафганской железной дороги Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар, несмотря на сложную ситуацию в Афганистане, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
В пятницу Шавкат Мирзиёев провел совещание по текущему состоянию и дальнейшей реализации крупных региональных проектов железнодорожной инфраструктуры.
"Региональным проектом является железная дорога "Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар". По нему также наблюдаются существенные подвижки, несмотря на сложную ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении.
Летом этого года была организована исследовательская экспедиция по изучению маршрута протяженностью 765 километров, отмечает пресс-служба.
"В следующем году планируется создать проектный офис, привлечь международную консалтинговую компанию, провести переговоры с инвесторами. По итогам будет подготовлено технико-экономическое обоснование проекта", - уточняется в сообщении.
В феврале 2021 года в Ташкенте власти Узбекистана, Афганистана и Пакистана подписали дорожную карту по строительству железной дороги. Первоначально стороны планировали еще в марте прошлого года начать полевые работы на будущем маршруте, а через три месяца подготовить предварительное ТЭО проекта и механизмы финансирования строительства.
Новый транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию, Узбекистан, Афганистан, Пакистан, Индию и далее государства Юго-Восточной Азии. Его транзитный потенциал — до 20 миллионов тонн грузов.
В конце октября прошлого года "Узбекские железные дороги" и РЖД договорились начать совместные работы по проекту. В частности, речь на первом этапе шла об обмене техническими параметрами и картографическими материалами между проектными и научно-исследовательскими институтами, а также об организации совместной работы в данном направлении.