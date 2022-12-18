Помогут ли Киеву американские ПВО?

"Но сейчас даже такие разновидности Patriot, как PAC-2 и PAC-3, не дают гарантии, потому что, например, во время конфликта в Саудовской Аравии в городах Асир и Джизан, где находятся объекты нефтяной промышленности, через них спокойно проходили иранские ракеты. Системы Patriot обеспечить безопасность на этих объектах не смогли", - говорит он.