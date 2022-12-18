Помогут ли Киеву американские ПВО?
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по инфраструктуре Украины, лишая возможности Киев снабжать ВСУ на линии соприкоснования.
Как объясняет военный эксперт Борис Рожин, для того чтобы отбить ракеты, нужны десятки батарей, которые создают необходимую плотность ПВО и обеспечивают прикрытие объектов.
По его словам, на город нужно хотя бы две батареи.
"Но сейчас даже такие разновидности Patriot, как PAC-2 и PAC-3, не дают гарантии, потому что, например, во время конфликта в Саудовской Аравии в городах Асир и Джизан, где находятся объекты нефтяной промышленности, через них спокойно проходили иранские ракеты. Системы Patriot обеспечить безопасность на этих объектах не смогли", - говорит он.
Об этом и не только — в нашем видео.