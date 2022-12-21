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Токаев прибыл в Ташкент - фото

Токаев прибыл в Ташкент - фото

Казахского лидера в аэропорту встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

2022-12-21T16:38+0500

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политика

визит

касым-жомарт токаев

шавкат мирзиёев

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узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Ташкент, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Казахского лидера в аэропорту Ташкента встретил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Как сообщили ранее в пресс-службе, в первый день визита запланировано возложение цветов к монументу "Независимости" в парке "Янги Ўзбекистон" и участие в мероприятии по высадке дерева.На следующий день президент Казахстана посетит мавзолей "Калдыргач-бия" (Туле-бий), который был построен в первой половине XV века в Ташкенте.Церемония официальной встречи пройдет в Конгресс-центре Международного делового центра "Ташкент сити" после официального фотографирования. Планируется, что в рамках встречи пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Состоится запуск совместных проектов, а также осмотр выставки, посвящённой творчеству казахского поэта Абая Кунанбаева.По итогам государственного визита запланировано подписание двусторонних документов и краткий брифинг для СМИ.Читайте также: Программа визита Токаева в Узбекистан - подробности

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