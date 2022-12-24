https://uz.sputniknews.ru/20221224/mirziyoev-podtverdil-svoe-uchastie-v-sammite-sng-31016642.html
Мирзиёев подтвердил свое участие в саммите СНГ
Мирзиёев подтвердил свое участие в саммите СНГ
Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальной встрече государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. Визит намечен на 26-27 декабря.
2022-12-24T16:01+0500
2022-12-24T16:01+0500
2022-12-24T16:10+0500
политика
шавкат мирзиёев
снг
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0e/29125278_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_60c3c4b221f203a68d17999e764dfa1f.jpg
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Президент Узбекистана 26-27 декабря посетит с рабочим визитом город Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба лидера.В это время в культурной столице России будет проходить неформальная встреча государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).Ранее о приглашении лидеров сообщал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.По его словам, активизация контактов на самом высоком уровне между главами государств является "самым ярким показателем укрепляющегося сотрудничества стран СНГ".Главы стран Содружества встретятся 26-27 декабря. Это будет уже второй неформальный саммит лидеров стран СНГ в этом году.
санкт-петербург
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0e/29125278_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b2ac7cf0d6ed8b59ef01a5548184f84a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев примет участие в саммите снг неформальная встреча санкт-петербург декабрь 26 27 когда пройдет когда поедет кто будет
шавкат мирзиёев примет участие в саммите снг неформальная встреча санкт-петербург декабрь 26 27 когда пройдет когда поедет кто будет
Мирзиёев подтвердил свое участие в саммите СНГ
16:01 24.12.2022 (обновлено: 16:10 24.12.2022)
Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальной встрече государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. Визит намечен на 26-27 декабря.
ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik.
Президент Узбекистана 26-27 декабря посетит с рабочим визитом город Санкт-Петербург, сообщает
пресс-служба лидера.
В это время в культурной столице России будет проходить неформальная встреча государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
Ранее о приглашении лидеров сообщал
председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
По его словам, активизация контактов на самом высоком уровне между главами государств является "самым ярким показателем укрепляющегося сотрудничества стран СНГ".
"Не проходит и месяца, чтобы главы наших государств не встречались, не взаимодействовали", - сказал он тогда.
Главы стран Содружества встретятся 26-27 декабря. Это будет уже второй неформальный саммит лидеров стран СНГ в этом году.