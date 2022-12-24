https://uz.sputniknews.ru/20221224/mirziyoev-podtverdil-svoe-uchastie-v-sammite-sng-31016642.html

Мирзиёев подтвердил свое участие в саммите СНГ

Мирзиёев подтвердил свое участие в саммите СНГ

Шавкат Мирзиёев примет участие в неформальной встрече государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге. Визит намечен на 26-27 декабря.

2022-12-24T16:01+0500

2022-12-24T16:01+0500

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политика

шавкат мирзиёев

снг

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. Президент Узбекистана 26-27 декабря посетит с рабочим визитом город Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба лидера.В это время в культурной столице России будет проходить неформальная встреча государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).Ранее о приглашении лидеров сообщал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.По его словам, активизация контактов на самом высоком уровне между главами государств является "самым ярким показателем укрепляющегося сотрудничества стран СНГ".Главы стран Содружества встретятся 26-27 декабря. Это будет уже второй неформальный саммит лидеров стран СНГ в этом году.

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шавкат мирзиёев примет участие в саммите снг неформальная встреча санкт-петербург декабрь 26 27 когда пройдет когда поедет кто будет