https://uz.sputniknews.ru/20221225/vlasti-uzbekistana-kompensiruyut-eksporteram-tekstilya-transportnye-rasxody-31020576.html

Власти Узбекистана компенсируют экспортерам текстиля транспортные расходы

Власти Узбекистана компенсируют экспортерам текстиля транспортные расходы

Президент Узбекистана подписал документ призванный создать благоприятные условия для продвижения отечественной продукции на новые перспективные рынки.

2022-12-25T11:13+0500

2022-12-25T11:13+0500

2022-12-25T11:13+0500

экономика

узбекистан

экспорт

текстиль

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по поддержке экспортной деятельности субъектов предпринимательства".Документ направлен на создание благоприятных условий для продвижения отечественной продукции на новые перспективные рынки.Так, на срок до 1 января 2024 года экспортерам текстиля в государства Европы, Турцию, Египет и Марокко предоставляются субсидии для компенсации 70 процентов расходов по транспортировке.Кроме того, субъектам предпринимательства, которые своевременно погашают кредиты, разрешается выделять дополнительные займы пропорционально погашенной части кредита.Эта норма распространяется на кредиты, выданные Агентством продвижения экспорта для финансирования предэкспортных и связанных с экспортом торговых операций.

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Мунаввар Разакова

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