https://uz.sputniknews.ru/20221225/vlasti-uzbekistana-kompensiruyut-eksporteram-tekstilya-transportnye-rasxody-31020576.html
Власти Узбекистана компенсируют экспортерам текстиля транспортные расходы
Власти Узбекистана компенсируют экспортерам текстиля транспортные расходы
Президент Узбекистана подписал документ призванный создать благоприятные условия для продвижения отечественной продукции на новые перспективные рынки.
2022-12-25T11:13+0500
2022-12-25T11:13+0500
2022-12-25T11:13+0500
экономика
узбекистан
экспорт
текстиль
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по поддержке экспортной деятельности субъектов предпринимательства".Документ направлен на создание благоприятных условий для продвижения отечественной продукции на новые перспективные рынки.Так, на срок до 1 января 2024 года экспортерам текстиля в государства Европы, Турцию, Египет и Марокко предоставляются субсидии для компенсации 70 процентов расходов по транспортировке.Кроме того, субъектам предпринимательства, которые своевременно погашают кредиты, разрешается выделять дополнительные займы пропорционально погашенной части кредита.Эта норма распространяется на кредиты, выданные Агентством продвижения экспорта для финансирования предэкспортных и связанных с экспортом торговых операций.
узбекистан
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Sputnik Узбекистан
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
власти президент узбекистан компенсация транспортных расходов кому положено кто получит экспор экспортеры текстиля зачем принимается документ продвижение отечественной продукции перспективные рынки
власти президент узбекистан компенсация транспортных расходов кому положено кто получит экспор экспортеры текстиля зачем принимается документ продвижение отечественной продукции перспективные рынки
Власти Узбекистана компенсируют экспортерам текстиля транспортные расходы
Президент Узбекистана подписал документ, призванный создать благоприятные условия для продвижения отечественной продукции на новые перспективные рынки.
ТАШКЕНТ, 25 дек – Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по поддержке экспортной деятельности субъектов предпринимательства".
Документ направлен на создание благоприятных условий для продвижения отечественной продукции на новые перспективные рынки.
Так, на срок до 1 января 2024 года экспортерам текстиля в государства Европы, Турцию, Египет и Марокко предоставляются субсидии для компенсации 70 процентов расходов по транспортировке.
Кроме того, субъектам предпринимательства, которые своевременно погашают кредиты, разрешается выделять дополнительные займы пропорционально погашенной части кредита.
Эта норма распространяется на кредиты, выданные Агентством продвижения экспорта для финансирования предэкспортных и связанных с экспортом торговых операций.