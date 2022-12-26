https://uz.sputniknews.ru/20221226/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-sankt-peterburg-31035988.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Санкт-Петербург
Шавкат Мирзиёев вылетел в Санкт-Петербург
Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите СНГ.
2022-12-26T10:47+0500
2022-12-26T10:47+0500
2022-12-26T11:10+0500
политика
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россия
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визит
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ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба главы государства.Он примет участие в неформальном саммите глав государств-участников Содружества Независимых Государств.Ранее о приглашении лидеров сообщал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.По его словам, активизация контактов на самом высоком уровне между главами государств является "самым ярким показателем укрепляющегося сотрудничества стран СНГ"."Не проходит и месяца, чтобы главы наших государств не встречались, не взаимодействовали", — сказал он тогда.Главы стран Содружества встретятся 26-27 декабря. Это будет уже второй неформальный саммит лидеров стран СНГ в этом году.Читайте также: Сколько раз созванивались и виделись Мирзиёев и Путин — видеоинфографика
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президент узбекистана шавкат мирзиёев отбыл в санкт-петербург неформальный саммит снг
президент узбекистана шавкат мирзиёев отбыл в санкт-петербург неформальный саммит снг
Шавкат Мирзиёев вылетел в Санкт-Петербург
10:47 26.12.2022 (обновлено: 11:10 26.12.2022)
Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите СНГ.
ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба главы государства.
Он примет участие в неформальном саммите глав государств-участников Содружества Независимых Государств.
Ранее о приглашении лидеров сообщал
председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
По его словам, активизация контактов на самом высоком уровне между главами государств является "самым ярким показателем укрепляющегося сотрудничества стран СНГ".
"Не проходит и месяца, чтобы главы наших государств не встречались, не взаимодействовали", — сказал он тогда.
Главы стран Содружества встретятся 26-27 декабря. Это будет уже второй неформальный саммит лидеров стран СНГ в этом году.