https://uz.sputniknews.ru/20221226/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-sankt-peterburg-31035988.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Санкт-Петербург

Шавкат Мирзиёев вылетел в Санкт-Петербург

Президент Узбекистана примет участие в неформальном саммите СНГ.

2022-12-26T10:47+0500

2022-12-26T10:47+0500

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политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

россия

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снг

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визит

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ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба главы государства.Он примет участие в неформальном саммите глав государств-участников Содружества Независимых Государств.Ранее о приглашении лидеров сообщал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.По его словам, активизация контактов на самом высоком уровне между главами государств является "самым ярким показателем укрепляющегося сотрудничества стран СНГ"."Не проходит и месяца, чтобы главы наших государств не встречались, не взаимодействовали", — сказал он тогда.Главы стран Содружества встретятся 26-27 декабря. Это будет уже второй неформальный саммит лидеров стран СНГ в этом году.Читайте также: Сколько раз созванивались и виделись Мирзиёев и Путин — видеоинфографика

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президент узбекистана шавкат мирзиёев отбыл в санкт-петербург неформальный саммит снг