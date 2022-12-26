https://uz.sputniknews.ru/20221226/uzbekistan-i-kazaxstan-gotovy-rabotat-nad-sozdaniem-gazovogo-soyuza--mid-rossii-31038779.html
Узбекистан и Казахстан готовы работать над созданием газового союза – МИД России
Узбекистан и Казахстан готовы работать над созданием газового союза – МИД России
Партнеры России заинтересованы в "тройственном газовом союзе", заявил замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин.
2022-12-26T12:18+0500
2022-12-26T12:18+0500
2022-12-26T12:18+0500
россия
газ
узбекистан
казахстан
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/185/73/1857394_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7895e6b435b7572bc2f423365ded596b.jpg
ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Руководство Узбекистана и Казахстана готовы к совместным действиям по созданию тройственного газового союза, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.По словам Галузина, нет никаких препятствий для реализации этой идеи, но необходима большая системная работа, прежде всего на экспертном уровне. Компетентные министерства трех стран уже работают над этим проектом.Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее в декабре в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.Читайте также: Переговоры по газовому союзу продолжаются — МИД России
россия
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/185/73/1857394_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9478e5979def65834b44a7bc7df87026.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан казахстан россия тройственный газовый союз замглавы мид россии михаил галузин
узбекистан казахстан россия тройственный газовый союз замглавы мид россии михаил галузин
Узбекистан и Казахстан готовы работать над созданием газового союза – МИД России
Партнеры России заинтересованы в "тройственном газовом союзе", заявил замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин.
ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik.
Руководство Узбекистана и Казахстана готовы к совместным действиям по созданию тройственного газового союза, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, сообщает Telegram-канал
Sputnik Ближнее зарубежье.
"Идея создания "тройственного газового союза" представляет интерес как для России, так и для наших партнеров - Казахстана и Узбекистана. Взаимодействие в этой сфере явно востребовано в связи с имеющимися энергетическими потребностями, задачами обеспечения социально-экономической стабильности и благополучия населения. Партнеры России готовы к совместным действиям на данном направлении", - отметил дипломат.
По словам Галузина, нет никаких препятствий для реализации этой идеи, но необходима большая системная работа, прежде всего на экспертном уровне. Компетентные министерства трех стран уже работают над этим проектом.
"Что касается участия Республики Узбекистан в проекте, то президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 9 декабря по завершении саммита ЕАЭС в Бишкеке отметил, что работа по созданию возможного энергетического альянса уже началась", - подчеркнул Галузин.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.
Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.
Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее в декабре в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.