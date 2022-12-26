https://uz.sputniknews.ru/20221226/uzbekistan-i-kazaxstan-gotovy-rabotat-nad-sozdaniem-gazovogo-soyuza--mid-rossii-31038779.html

Узбекистан и Казахстан готовы работать над созданием газового союза – МИД России

Узбекистан и Казахстан готовы работать над созданием газового союза – МИД России

Партнеры России заинтересованы в "тройственном газовом союзе", заявил замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин.

2022-12-26T12:18+0500

2022-12-26T12:18+0500

2022-12-26T12:18+0500

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ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Руководство Узбекистана и Казахстана готовы к совместным действиям по созданию тройственного газового союза, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.По словам Галузина, нет никаких препятствий для реализации этой идеи, но необходима большая системная работа, прежде всего на экспертном уровне. Компетентные министерства трех стран уже работают над этим проектом.Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее в декабре в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.Читайте также: Переговоры по газовому союзу продолжаются — МИД России

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