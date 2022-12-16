https://uz.sputniknews.ru/20221216/peregovory-po-gazovomu-soyuzu-prodoljayutsya---mid-rossii-30783374.html

Переговоры по газовому союзу продолжаются - МИД России

Переговоры по газовому союзу продолжаются - МИД России

Не нужно вырывать из контекста слова партнеров, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.

2022-12-16T11:49+0500

2022-12-16T11:49+0500

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ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Переговоры по тройственному газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются, интерпретациям СМИ о ходе дискуссий доверять не стоит, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин. По его словам, в Москве обратили внимание на то как в "медийном пространстве появляются цитаты наших партнеров по переговорам, вырванные из контекста". Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее в декабре в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков. Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.Читайте также:

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