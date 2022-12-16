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Переговоры по газовому союзу продолжаются - МИД России
Переговоры по газовому союзу продолжаются - МИД России
Не нужно вырывать из контекста слова партнеров, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.
2022-12-16T11:49+0500
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ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Переговоры по тройственному газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются, интерпретациям СМИ о ходе дискуссий доверять не стоит, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин. По его словам, в Москве обратили внимание на то как в "медийном пространстве появляются цитаты наших партнеров по переговорам, вырванные из контекста". Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак. Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее в декабре в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков. Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.Читайте также:
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узбекистан россия казахстан газовый союз сми не вырывать из контекста посол по особым поручениям мид рф переговоры
узбекистан россия казахстан газовый союз сми не вырывать из контекста посол по особым поручениям мид рф переговоры

Переговоры по газовому союзу продолжаются - МИД России

11:49 16.12.2022
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкОткрытие Быстрицкого газового месторождения в Львовской области
Открытие Быстрицкого газового месторождения в Львовской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2022
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Не нужно вырывать из контекста слова партнеров, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.
ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Переговоры по тройственному газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются, интерпретациям СМИ о ходе дискуссий доверять не стоит, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.
По его словам, в Москве обратили внимание на то как в "медийном пространстве появляются цитаты наших партнеров по переговорам, вырванные из контекста".
"…Узбекистана особенно, на этом акцент делается. И на этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело. И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены. Могут быть какие-то суждения, реплика, брошенная "на ногах". На этом основании (СМИ - ред.) такого рода выводы делают, что страны не принимают (проект - ред.). Как минимум, сейчас идет процесс изучения этого предложения, этого подхода", - сказал Сентюрин.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.
Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.
Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее в декабре в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.
Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.
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