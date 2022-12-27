https://uz.sputniknews.ru/20221227/prezidentskiy-podarok-uchastnikam-sammita-sng-podarili-perstni-31065667.html

Президентский подарок: участникам саммита СНГ подарили перстни

Президентский подарок: участникам саммита СНГ подарили перстни

Специальные перстни с поздравлениями получили все девять президентов стран-участниц Содружества.

2022-12-27T10:39+0500

2022-12-27T10:39+0500

2022-12-27T10:39+0500

политика

саммит

снг

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/1b/31065210_0:0:841:474_1920x0_80_0_0_8fabcde182ae8f7bb05ad0a15b9acab1.jpg

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Все президенты, принимавшие участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, получили в подарок перстни с поздравлениями с Новым Годом, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".Поздравительные кольца получили девять глав государств: Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.Неформальный саммит СНГ проходил 26 декабря в Санкт-Петербурге. Общение президентов в узком составе длилось семь часов.Читайте также: "Взаимодействие между странами развивается успешно" - Путин

санкт-петербург

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

санкт-петербург неформальный саммит снг президенты подарок перстень поздравления