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https://uz.sputniknews.ru/20221227/prezidentskiy-podarok-uchastnikam-sammita-sng-podarili-perstni-31065667.html
Президентский подарок: участникам саммита СНГ подарили перстни
Президентский подарок: участникам саммита СНГ подарили перстни
Специальные перстни с поздравлениями получили все девять президентов стран-участниц Содружества.
2022-12-27T10:39+0500
2022-12-27T10:39+0500
политика
саммит
снг
санкт-петербург
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ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Все президенты, принимавшие участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, получили в подарок перстни с поздравлениями с Новым Годом, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".Поздравительные кольца получили девять глав государств: Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.Неформальный саммит СНГ проходил 26 декабря в Санкт-Петербурге. Общение президентов в узком составе длилось семь часов.Читайте также: "Взаимодействие между странами развивается успешно" - Путин
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санкт-петербург неформальный саммит снг президенты подарок перстень поздравления
санкт-петербург неформальный саммит снг президенты подарок перстень поздравления

Президентский подарок: участникам саммита СНГ подарили перстни

10:39 27.12.2022
© Пул первогоПодарок лидерам стран СНГ
Подарок лидерам стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2022
© Пул первого
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Специальные перстни с поздравлениями получили все девять президентов стран-участниц Содружества.
ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. Все президенты, принимавшие участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, получили в подарок перстни с поздравлениями с Новым Годом, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Поздравительные кольца получили девять глав государств: Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев.
Неформальный саммит СНГ проходил 26 декабря в Санкт-Петербурге. Общение президентов в узком составе длилось семь часов.
Читайте также: "Взаимодействие между странами развивается успешно" - Путин
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