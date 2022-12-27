https://uz.sputniknews.ru/20221227/situatsiya-s-gazom--povod-stremitsya-k-troystvennomu-soyuzu---martsinkevich-31090284.html

"Ситуация с газом – повод стремиться к тройственному союзу" - Марцинкевич

"Ситуация с газом – повод стремиться к тройственному союзу" - Марцинкевич

В результате переговоров могут появиться какие-то новые варианты поставок газа, позволяющие удовлетворить спрос во всех странах Центральной Азии, считает эксперт.

2022-12-27T20:33+0500

2022-12-27T20:33+0500

2022-12-27T20:33+0500

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россия

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ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. В Узбекистане складывается непростая ситуация с природным газом. Оператор теплоснабжения Ташкента, компания Veolia Energy Tashkent, сообщила, что из-за дефицита топлива в отдельных районах столицы ТЭЦ не может обеспечить достаточную температуру в системе отопления.Дефицит энергоресурсов признают и в руководстве страны. По словам министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова, проблема связана с ростом потребления: население страны значительно выросло, повысилось благосостояние граждан, кроме того, топливо требуется и для растущей промышленности. Все это, в совокупности с сильным похолоданием привело к резкому увеличению спроса на природный газ.Усугубляет ситуацию и снижение объемов добычи природного газа. Причина тому – истощение запасов в газовых месторождениях, технологические потери и другие факторы.Власти страны закупили 1,5 млрд кубометров газа у Туркменистана. По словам эксперта, это может снять вопрос с внутренним потреблением. Но остается проблема с поставками в Китай.Точно такие же проблемы, по его словам, существуют сейчас и у Казахстана.При этом, тройственный газовый союз может оказаться выгодным и для других государств региона.Узбекские власти уже ведут переговоры с Россией об увеличении импорта газа, заявил накануне вице-премьер России Александр Новак."Мы обсуждаем с нашими партнерами из Узбекистана и Казахстана рост поставок газа на их внутренний рынок, так как у них увеличивается потребление", – сказал он.Ранее о готовности партнеров к переговорам о тройственном союзе сообщил и замглавы МИД РФ Михаил Галузин.Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее в декабре в видеообращении для СМИ заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.Читайте также: Узбекистан и Казахстан готовы работать над созданием газового союза – МИД России

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