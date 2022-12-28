https://uz.sputniknews.ru/20221228/v-tashkente-proydet-delovaya-missiya-dlya-jenschin-eksporterov-tekstilya-i-odejdy-31100923.html
В Ташкенте пройдет деловая миссия для женщин-экспортеров текстиля и одежды из России
В Ташкенте пройдет деловая миссия для женщин-экспортеров текстиля и одежды из России
Бизнес-миссия пройдет в столице республики в середине марта следующего года. Подробности - в нашем материале.
2022-12-28T13:35+0500
2022-12-28T13:35+0500
2022-12-28T14:50+0500
общество
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миссия
бизнес-миссия
текстиль
одежда
женщины
республика
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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Стартовала регистрация на бизнес-миссию в Узбекистан для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности из России. Об этом сообщает пресс-служба Торгпредства России в республике.Известно, что миссия пройдет в Ташкенте 15-16 марта 2023 года. Подать заявку на участие можно через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт".В ходе мероприятия участницы смогут закупить качественные, доступные по цене узбекские ткани, наладить кооперацию с партнёрами из Узбекистана и локализовать производство на территории республики.
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в ташкенте пройдет деловая миссия для женщин экспортеров текстиля и одежды бизнес миссия пройдет в столице республики в середине марта следующего года
в ташкенте пройдет деловая миссия для женщин экспортеров текстиля и одежды бизнес миссия пройдет в столице республики в середине марта следующего года
В Ташкенте пройдет деловая миссия для женщин-экспортеров текстиля и одежды из России
13:35 28.12.2022 (обновлено: 14:50 28.12.2022)
Бизнес-миссия пройдет в столице республики в середине марта следующего года. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik.
Стартовала регистрация на бизнес-миссию в Узбекистан для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности из России. Об этом сообщает
пресс-служба Торгпредства России в республике.
Известно, что миссия пройдет в Ташкенте 15-16 марта 2023 года. Подать заявку на участие можно через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт"
.
В ходе мероприятия участницы смогут закупить качественные, доступные по цене узбекские ткани, наладить кооперацию с партнёрами из Узбекистана и локализовать производство на территории республики.