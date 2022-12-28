https://uz.sputniknews.ru/20221228/v-tashkente-proydet-delovaya-missiya-dlya-jenschin-eksporterov-tekstilya-i-odejdy-31100923.html

В Ташкенте пройдет деловая миссия для женщин-экспортеров текстиля и одежды из России

В Ташкенте пройдет деловая миссия для женщин-экспортеров текстиля и одежды из России

Бизнес-миссия пройдет в столице республики в середине марта следующего года. Подробности - в нашем материале.

2022-12-28T13:35+0500

2022-12-28T13:35+0500

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общество

ташкент

миссия

бизнес-миссия

текстиль

одежда

женщины

республика

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ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. Стартовала регистрация на бизнес-миссию в Узбекистан для женщин-экспортеров в сфере легкой промышленности из России. Об этом сообщает пресс-служба Торгпредства России в республике.Известно, что миссия пройдет в Ташкенте 15-16 марта 2023 года. Подать заявку на участие можно через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт".В ходе мероприятия участницы смогут закупить качественные, доступные по цене узбекские ткани, наладить кооперацию с партнёрами из Узбекистана и локализовать производство на территории республики.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в ташкенте пройдет деловая миссия для женщин экспортеров текстиля и одежды бизнес миссия пройдет в столице республики в середине марта следующего года