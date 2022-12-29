https://uz.sputniknews.ru/20221229/ischenko-o-postavkax-patriot-kievu-motivatsii-v-vsu-situatsii-pod-baxmutom-i-peregovorax-31123584.html
Ищенко о поставках Patriot Киеву, мотивации в ВСУ, ситуации под Бахмутом и переговорах
Ищенко о поставках Patriot Киеву, мотивации в ВСУ, ситуации под Бахмутом и переговорах
Если после СВО от Украины останется хоть какой то кусок, то он будет считать, что победил Россию и продолжит вооружаться, готовясь к новой войне.
2022-12-29T09:54+0500
2022-12-29T09:54+0500
2022-12-29T09:54+0500
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киев
поставки
переговоры
украина
спецоперация
россия
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Об этом в эфире программы "Честная аналитика" на канале "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, мирные переговоры могут состояться только на условиях России.Подробности - в нашем видео.
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ищенко о поставках patriot киеву мотивации в всу ситуации под бахмутом и переговорах если после сво от украины останется хоть какой то кусок то он будет считать что победил россию и продолжит вооружаться готовясь к новой войне
ищенко о поставках patriot киеву мотивации в всу ситуации под бахмутом и переговорах если после сво от украины останется хоть какой то кусок то он будет считать что победил россию и продолжит вооружаться готовясь к новой войне
Ищенко о поставках Patriot Киеву, мотивации в ВСУ, ситуации под Бахмутом и переговорах
Если после СВО от Украины останется хоть какой то кусок, то он будет считать, что победил Россию и продолжит вооружаться, готовясь к новой войне.
Об этом в эфире программы "Честная аналитика" на канале "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, мирные переговоры могут состояться только на условиях России.
Подробности - в нашем видео.