https://uz.sputniknews.ru/20221229/ischenko-o-postavkax-patriot-kievu-motivatsii-v-vsu-situatsii-pod-baxmutom-i-peregovorax-31123584.html

Ищенко о поставках Patriot Киеву, мотивации в ВСУ, ситуации под Бахмутом и переговорах

Ищенко о поставках Patriot Киеву, мотивации в ВСУ, ситуации под Бахмутом и переговорах

Если после СВО от Украины останется хоть какой то кусок, то он будет считать, что победил Россию и продолжит вооружаться, готовясь к новой войне.

2022-12-29T09:54+0500

2022-12-29T09:54+0500

2022-12-29T09:54+0500

видео

киев

поставки

переговоры

украина

спецоперация

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/1c/31096898_0:0:1276:717_1920x0_80_0_0_9e14ab095562a4f83f5e683efca69e71.png

Об этом в эфире программы "Честная аналитика" на канале "Sputnik на русском" заявил политолог Ростислав Ищенко. По словам эксперта, мирные переговоры могут состояться только на условиях России.Подробности - в нашем видео.

киев

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ищенко о поставках patriot киеву мотивации в всу ситуации под бахмутом и переговорах если после сво от украины останется хоть какой то кусок то он будет считать что победил россию и продолжит вооружаться готовясь к новой войне