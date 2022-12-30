https://uz.sputniknews.ru/20221230/uzbekistanskie-kojevenniki-podpisali-memorandum-s-sankt-peterburgskim-vuzom-31172575.html
Узбекистанские кожевенники подписали меморандум с санкт-петербургским вузом
Узбекистанские кожевенники подписали меморандум с санкт-петербургским вузом
Делегация "Узчармсаноат" посетила Санкт-Петербург и ознакомилась с процессом обучения.
2022-12-30T11:58+0500
2022-12-30T11:58+0500
2022-12-30T11:58+0500
общество
образование
вуз
санкт-петербург
узчармсаноат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/1d/31169951_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_86e8c1ba688f541d9670a84a16be8e69.jpg
ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Представители ассоциации "Узчармсаноат" подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна и Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности. Об этом сообщил корреспондент Sputnik.В рамках совместного проекта студентов учат таким важным навыкам, как создание 3D-модели кожано-обувных изделий, подготовка сырья, конструирование, создание современного дизайна с помощью компьютерной графики и создание модных изделий.На днях делегация ассоциации "Узчармсаноат" посетила российский вуз и ознакомились с учебным процессом. Ассоциация будет выделать образовательные гранты для студентов Ташкентского института текстильной и легкой промышленности для обучения в России.Согласно проекту студенты проверят свои теоретические знания на практике. Для этого специалисты разработали пособия по совместным программам обучения, использованию современных технологий, компьютерной графики, автоматизированных комплексных программ.Читайте также: "Узбекфильм" и "Ленфильм" будут вместе снимать кино
санкт-петербург
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/1d/31169951_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2a96790d0fa763bd6d9c050da74e9468.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан узчармсаноат санкт-петербургский университет промышленных технологий ташкентский институт текстильной и легкой промышленности меморандум о сотрудничестве обучение образовательный кластер
узбекистан узчармсаноат санкт-петербургский университет промышленных технологий ташкентский институт текстильной и легкой промышленности меморандум о сотрудничестве обучение образовательный кластер
Узбекистанские кожевенники подписали меморандум с санкт-петербургским вузом
Делегация "Узчармсаноат" посетила Санкт-Петербург и ознакомилась с процессом обучения.
ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik.
Представители ассоциации "Узчармсаноат" подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна и Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности. Об этом сообщил корреспондент Sputnik
.
"Это сотрудничество объединяет науку и производственные структуры кожевенно-обувной и меховой промышленности на базе "Образовательного кластера", созданного в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. В этом кластере, оснащенном современным оборудованием стоимостью $1,5 млн, сейчас учатся по специальности и проходят практику узбекистанские студенты", — рассказала сотрудник отдела международного сотрудничества Ташкентского института текстильной и легкой промышленности Сурайехан Мамаджанова.
В рамках совместного проекта студентов учат таким важным навыкам, как создание 3D-модели кожано-обувных изделий, подготовка сырья, конструирование, создание современного дизайна с помощью компьютерной графики и создание модных изделий.
На днях делегация ассоциации "Узчармсаноат" посетила российский вуз и ознакомились с учебным процессом. Ассоциация будет выделать образовательные гранты для студентов Ташкентского института текстильной и легкой промышленности для обучения в России.
Согласно проекту студенты проверят свои теоретические знания на практике. Для этого специалисты разработали пособия по совместным программам обучения, использованию современных технологий, компьютерной графики, автоматизированных комплексных программ.