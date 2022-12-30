https://uz.sputniknews.ru/20221230/uzbekistanskie-kojevenniki-podpisali-memorandum-s-sankt-peterburgskim-vuzom-31172575.html

Узбекистанские кожевенники подписали меморандум с санкт-петербургским вузом

Узбекистанские кожевенники подписали меморандум с санкт-петербургским вузом

Делегация "Узчармсаноат" посетила Санкт-Петербург и ознакомилась с процессом обучения.

2022-12-30T11:58+0500

2022-12-30T11:58+0500

2022-12-30T11:58+0500

общество

образование

вуз

санкт-петербург

узчармсаноат

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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Представители ассоциации "Узчармсаноат" подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных технологий и дизайна и Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности. Об этом сообщил корреспондент Sputnik.В рамках совместного проекта студентов учат таким важным навыкам, как создание 3D-модели кожано-обувных изделий, подготовка сырья, конструирование, создание современного дизайна с помощью компьютерной графики и создание модных изделий.На днях делегация ассоциации "Узчармсаноат" посетила российский вуз и ознакомились с учебным процессом. Ассоциация будет выделать образовательные гранты для студентов Ташкентского института текстильной и легкой промышленности для обучения в России.Согласно проекту студенты проверят свои теоретические знания на практике. Для этого специалисты разработали пособия по совместным программам обучения, использованию современных технологий, компьютерной графики, автоматизированных комплексных программ.Читайте также: "Узбекфильм" и "Ленфильм" будут вместе снимать кино

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узбекистан узчармсаноат санкт-петербургский университет промышленных технологий ташкентский институт текстильной и легкой промышленности меморандум о сотрудничестве обучение образовательный кластер