https://uz.sputniknews.ru/20221230/v-uzbekistane-stroyat-novyy-gazoprovod-do-ferganskoy-doliny-31180950.html
В Узбекистане строят новый газопровод до Ферганской долины
В Узбекистане строят новый газопровод до Ферганской долины
Новую ветку должны ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.
2022-12-30T13:05+0500
2022-12-30T13:05+0500
2022-12-30T13:05+0500
экономика
газопровод
ферганская область
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. В Узбекистане начали строить новую магистральную ветку газопровода для снабжения областей Ферганской долины. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.Протяженность нового газопровода "Янгиер-Охангарон" - 95 км. На сегодняшний день на место строительства завезли более 47 км труб, из них уже смонтировали 6 км.Новый магистральный газопровод должны ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Это позволит улучшить газоснабжение Ферганской, Наманганской и Андижанской областей.По данным АО "Узтрансгаз" в 2022 году заменили 21,9 км дефектных участков магистральных газопроводов. Кроме того, проведена диагностика на 648 км магистральных газопроводов.Читайте также: Мальгинов: атомная энергетика может стать "флагманским" направлением сотрудничества
ферганская область
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан министерство энергетики ферганская долина магистральный газопровод
узбекистан министерство энергетики ферганская долина магистральный газопровод
В Узбекистане строят новый газопровод до Ферганской долины
Новую ветку должны ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.
ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. В Узбекистане начали строить новую магистральную ветку газопровода для снабжения областей Ферганской долины. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Протяженность нового газопровода "Янгиер-Охангарон" - 95 км. На сегодняшний день на место строительства завезли более 47 км труб, из них уже смонтировали 6 км.
Новый магистральный газопровод должны ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Это позволит улучшить газоснабжение Ферганской, Наманганской и Андижанской областей.
По данным АО "Узтрансгаз" в 2022 году заменили 21,9 км дефектных участков магистральных газопроводов. Кроме того, проведена диагностика на 648 км магистральных газопроводов.