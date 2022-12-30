https://uz.sputniknews.ru/20221230/v-uzbekistane-stroyat-novyy-gazoprovod-do-ferganskoy-doliny-31180950.html

В Узбекистане строят новый газопровод до Ферганской долины

В Узбекистане строят новый газопровод до Ферганской долины

Новую ветку должны ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

2022-12-30T13:05+0500

2022-12-30T13:05+0500

2022-12-30T13:05+0500

экономика

газопровод

ферганская область

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. В Узбекистане начали строить новую магистральную ветку газопровода для снабжения областей Ферганской долины. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.Протяженность нового газопровода "Янгиер-Охангарон" - 95 км. На сегодняшний день на место строительства завезли более 47 км труб, из них уже смонтировали 6 км.Новый магистральный газопровод должны ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года. Это позволит улучшить газоснабжение Ферганской, Наманганской и Андижанской областей.По данным АО "Узтрансгаз" в 2022 году заменили 21,9 км дефектных участков магистральных газопроводов. Кроме того, проведена диагностика на 648 км магистральных газопроводов.Читайте также: Мальгинов: атомная энергетика может стать "флагманским" направлением сотрудничества

ферганская область

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