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Как не переесть на новогодних праздниках – советы эксперта
Как не переесть на новогодних праздниках – советы эксперта
Российский эндокринолог рассказала, как не переедать.
2022-12-31T21:10+0500
2022-12-31T21:10+0500
2022-12-31T21:10+0500
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Любимые новогодние блюда зачастую слишком жирные и тяжелые для организма. Чтобы не переедать, нужно соблюдать ряд правил, считает врач-эндокринолог Елена Островская.Один из лучших способов – это не сидеть целыми днями перед забитым едой столом. Лучше пойдите гулять или найдите другое развлечение, которое сможет отвлечь вас от еды.Также нужно пить много воды, чтобы заполнить желудок. Отказываться от любимых блюд не стоит, просто уменьшите порцию, отметила Островская.Читайте также:Селедка и ананас: какие продукты на новогоднем столе укрепят организм – врачНовогодний хит: самый вкусный фоторецепт нарына
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как не переесть на новогодних праздниках тяжесть в животе переедание как питаться после нового года правильное питание похудение после рацион питание
как не переесть на новогодних праздниках тяжесть в животе переедание как питаться после нового года правильное питание похудение после рацион питание
Как не переесть на новогодних праздниках – советы эксперта
Российский эндокринолог рассказала, как не переесть во время Нового года.
Любимые новогодние блюда зачастую слишком жирные и тяжелые для организма. Чтобы не переедать, нужно соблюдать ряд правил, считает врач-эндокринолог Елена Островская.
Один из лучших способов – это не сидеть целыми днями перед забитым едой столом. Лучше пойдите гулять или найдите другое развлечение, которое сможет отвлечь вас от еды.
"Для общения выделите зону без еды — так не появится соблазна постоянно перекусывать",- советует врач.
Также нужно пить много воды, чтобы заполнить желудок. Отказываться от любимых блюд не стоит, просто уменьшите порцию, отметила Островская.