https://uz.sputniknews.ru/20221231/kak-ne-pereest-na-novogodnix-prazdnikax--sovety-eksperta--31201759.html

Как не переесть на новогодних праздниках – советы эксперта

Как не переесть на новогодних праздниках – советы эксперта

Российский эндокринолог рассказала, как не переедать.

2022-12-31T21:10+0500

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Любимые новогодние блюда зачастую слишком жирные и тяжелые для организма. Чтобы не переедать, нужно соблюдать ряд правил, считает врач-эндокринолог Елена Островская.Один из лучших способов – это не сидеть целыми днями перед забитым едой столом. Лучше пойдите гулять или найдите другое развлечение, которое сможет отвлечь вас от еды.Также нужно пить много воды, чтобы заполнить желудок. Отказываться от любимых блюд не стоит, просто уменьшите порцию, отметила Островская.Читайте также:Селедка и ананас: какие продукты на новогоднем столе укрепят организм – врачНовогодний хит: самый вкусный фоторецепт нарына

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