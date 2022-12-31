https://uz.sputniknews.ru/20221231/novogodniy-stol--2023-idei-servirovki--31201467.html

Новогодний стол – 2023: идеи сервировки

Новогодний стол – 2023: идеи сервировки

Как украсить новогодний стол? Ответ – в нашем материале.

2022-12-31T19:45+0500

2022-12-31T19:45+0500

2022-12-31T19:45+0500

это интересно

новый год

советы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/17/16059607_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_8370468fe3fc0a066f2d05be3454fafa.jpg

По лунному китайскому календарю, символы наступающего 2023 года - Черный Водяной Кролик и Кот. Заработать благосклонность животных помогут красиво поданные блюда и удачная сервировка стола. РИА Новости собрал секреты, как оформить новогодний стол.Мясо или овощиГрядущий год – это единственный год, который имеет двойной символ. Причем животные совсем разные – травоядный кролик и хищный кот.В этом году верным решением станет поставить на столе раздельные тарелки с овощными, рыбными и мясными блюдами.При том обязательными атрибутами должны быть свежая морковь, капуста, зелень, яблоки, ягоды, злаки, яйца и молочные продукты. Их можно добавить в салат.Что касается напитков, то здесь стоит учитывать, что кролик и кот – аристократические натуры, поэтому алкоголь может присутствовать только в виде коктейлей. Из неалкогольных напитков отличными вариантами будут травяные чаи, соки и морсы.Какие выбрать украшенияПри оформлении стола главное, что нужно помнить – это кролик и кот любят элегантность. Для этого подойдет белая скатерть, новогодние свечи и веточки хвои. Также можно добавить немного конфетти – но не увлекайтесь этим.Оригинальными украшениями станут палочки корицы, засушенные апельсиновые кольца и дольки, имбирное печенье, конфеты и орехи. Они не только будут интересно смотреться, но вкусно пахнуть.Также можно подготовить специальные карточки с новогодними пожеланиями и разложить их у каждой тарелки.Посуду лучше выбрать прозрачную, белых или морских оттенков. В качестве украшения на тарелку следует положить фигурные вырезки из фруктов и овощей.Читайте также:Глинтвейн и не только: простые безалкогольные напитки для зимнего вечераВместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

новогодний стол 2023 идеи сервировки что приготовить как украсить украшения посуда рецепты новый год