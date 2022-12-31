https://uz.sputniknews.ru/20221231/novogodniy-stol--2023-idei-servirovki--31201467.html
Новогодний стол – 2023: идеи сервировки
Новогодний стол – 2023: идеи сервировки
Как украсить новогодний стол? Ответ – в нашем материале.
2022-12-31T19:45+0500
2022-12-31T19:45+0500
2022-12-31T19:45+0500
это интересно
новый год
советы
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По лунному китайскому календарю, символы наступающего 2023 года - Черный Водяной Кролик и Кот. Заработать благосклонность животных помогут красиво поданные блюда и удачная сервировка стола. РИА Новости собрал секреты, как оформить новогодний стол.Мясо или овощиГрядущий год – это единственный год, который имеет двойной символ. Причем животные совсем разные – травоядный кролик и хищный кот.В этом году верным решением станет поставить на столе раздельные тарелки с овощными, рыбными и мясными блюдами.При том обязательными атрибутами должны быть свежая морковь, капуста, зелень, яблоки, ягоды, злаки, яйца и молочные продукты. Их можно добавить в салат.Что касается напитков, то здесь стоит учитывать, что кролик и кот – аристократические натуры, поэтому алкоголь может присутствовать только в виде коктейлей. Из неалкогольных напитков отличными вариантами будут травяные чаи, соки и морсы.Какие выбрать украшенияПри оформлении стола главное, что нужно помнить – это кролик и кот любят элегантность. Для этого подойдет белая скатерть, новогодние свечи и веточки хвои. Также можно добавить немного конфетти – но не увлекайтесь этим.Оригинальными украшениями станут палочки корицы, засушенные апельсиновые кольца и дольки, имбирное печенье, конфеты и орехи. Они не только будут интересно смотреться, но вкусно пахнуть.Также можно подготовить специальные карточки с новогодними пожеланиями и разложить их у каждой тарелки.Посуду лучше выбрать прозрачную, белых или морских оттенков. В качестве украшения на тарелку следует положить фигурные вырезки из фруктов и овощей.Читайте также:Глинтвейн и не только: простые безалкогольные напитки для зимнего вечераВместо сельди под шубой – необычные и быстрые новогодние рецепты
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новогодний стол 2023 идеи сервировки что приготовить как украсить украшения посуда рецепты новый год
новогодний стол 2023 идеи сервировки что приготовить как украсить украшения посуда рецепты новый год
Новогодний стол – 2023: идеи сервировки
Как украсить новогодний стол? Что приготовить? Какого цвета скатерть выбрать? Ответы на эти вопросы – в нашем материале.
По лунному китайскому календарю, символы наступающего 2023 года - Черный Водяной Кролик и Кот. Заработать благосклонность животных помогут красиво поданные блюда и удачная сервировка стола. РИА Новости собрал секреты, как оформить новогодний стол.
Грядущий год – это единственный год, который имеет двойной символ. Причем животные совсем разные – травоядный кролик и хищный кот.
В этом году верным решением станет поставить на столе раздельные тарелки с овощными, рыбными и мясными блюдами.
При том обязательными атрибутами должны быть свежая морковь, капуста, зелень, яблоки, ягоды, злаки, яйца и молочные продукты. Их можно добавить в салат.
Что касается напитков, то здесь стоит учитывать, что кролик и кот – аристократические натуры, поэтому алкоголь может присутствовать только в виде коктейлей. Из неалкогольных напитков отличными вариантами будут травяные чаи, соки и морсы.
При оформлении стола главное, что нужно помнить – это кролик и кот любят элегантность. Для этого подойдет белая скатерть, новогодние свечи и веточки хвои. Также можно добавить немного конфетти – но не увлекайтесь этим.
Оригинальными украшениями станут палочки корицы, засушенные апельсиновые кольца и дольки, имбирное печенье, конфеты и орехи. Они не только будут интересно смотреться, но вкусно пахнуть.
Также можно подготовить специальные карточки с новогодними пожеланиями и разложить их у каждой тарелки.
Посуду лучше выбрать прозрачную, белых или морских оттенков. В качестве украшения на тарелку следует положить фигурные вырезки из фруктов и овощей.