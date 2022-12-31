https://uz.sputniknews.ru/20221231/smi-ilon-mask-poteryal-bolshe-poloviny-svoego-sostoyaniya--31198010.html
СМИ: Илон Маск потерял больше половины своего состояния
СМИ: Илон Маск потерял больше половины своего состояния
Акции Tesla дешевеют уже в течение последних пару месяцев.
2022-12-31T14:20+0500
2022-12-31T14:20+0500
2022-12-31T14:20+0500
в мире
илон маск
сми
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ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск установил новый рекорд в истории - потерял $200 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.Согласно рейтингу миллиардеров от Bloomberg, в ноябре состояние Маска достигло пика — $340 млрд. Однако в течение последних нескольких месяцев акции компании Tesla дешевеют. Этот процесс ускорился после покупки бизнесменом Twitter. В конце декабря акции обвалились на 11,4%.Комментируя ситуацию вокруг социальной сети и акций, Маск призвал своих сотрудников "не беспокоиться". По его словам, Tesla станет самой дорогостоящей компанией в мире.Напомним, в октябре Илон Маск стал главой Twitter, купив социальную сеть за $44 млрд.Читайте также:СВО охватывает космос: "начальник связи" ВСУ – Илон МаскНовогодняя история об американской правой бабушке и левацкой внучке
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илон маск потерял больше половины своего состояния tesla акции твиттер twitter тесла новости новость сша соцсеть интернет итоги года
илон маск потерял больше половины своего состояния tesla акции твиттер twitter тесла новости новость сша соцсеть интернет итоги года
СМИ: Илон Маск потерял больше половины своего состояния
Акции компании Tesla дешевеют уже в течение последних пару месяцев после покупки Twitter.
ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik.
Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск установил новый рекорд в истории - потерял $200 млрд. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Bloomberg.
"Состояние 51-летнего Маска резко упало до $137 млрд после того, как акции компании Tesla обрушились в последние недели", — написано в статье агентства.
Согласно рейтингу миллиардеров от Bloomberg, в ноябре состояние Маска достигло пика — $340 млрд. Однако в течение последних нескольких месяцев акции компании Tesla дешевеют. Этот процесс ускорился после покупки бизнесменом Twitter. В конце декабря акции обвалились на 11,4%.
Комментируя ситуацию вокруг социальной сети и акций, Маск призвал своих сотрудников "не беспокоиться". По его словам, Tesla станет самой дорогостоящей компанией в мире.
Напомним, в октябре Илон Маск стал главой Twitter, купив социальную сеть за $44 млрд.