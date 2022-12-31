https://uz.sputniknews.ru/20221231/smi-ilon-mask-poteryal-bolshe-poloviny-svoego-sostoyaniya--31198010.html

СМИ: Илон Маск потерял больше половины своего состояния

СМИ: Илон Маск потерял больше половины своего состояния

Акции Tesla дешевеют уже в течение последних пару месяцев.

2022-12-31T14:20+0500

2022-12-31T14:20+0500

2022-12-31T14:20+0500

в мире

илон маск

сми

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ТАШКЕНТ, 31 дек - Sputnik. Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск установил новый рекорд в истории - потерял $200 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.Согласно рейтингу миллиардеров от Bloomberg, в ноябре состояние Маска достигло пика — $340 млрд. Однако в течение последних нескольких месяцев акции компании Tesla дешевеют. Этот процесс ускорился после покупки бизнесменом Twitter. В конце декабря акции обвалились на 11,4%.Комментируя ситуацию вокруг социальной сети и акций, Маск призвал своих сотрудников "не беспокоиться". По его словам, Tesla станет самой дорогостоящей компанией в мире.Напомним, в октябре Илон Маск стал главой Twitter, купив социальную сеть за $44 млрд.Читайте также:СВО охватывает космос: "начальник связи" ВСУ – Илон МаскНовогодняя история об американской правой бабушке и левацкой внучке

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