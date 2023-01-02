https://uz.sputniknews.ru/20230102/esche-odin-rebenok-otravilsya-siropom-dok-1-maks-31227132.html
Еще один ребенок отравился сиропом "Док-1 Макс"
Еще один ребенок отравился сиропом "Док-1 Макс"
Общее состояние 3-летнего малыша тяжелое, но он в сознании, сообщили в Минздраве.
2023-01-02T17:13+0500
2023-01-02T17:13+0500
2023-01-02T17:13+0500
общество
лекарство
ферганская область
минздрав узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Трехлетний мальчик из города Кувасай, попал в больницу после отравления препаратом "Док-1 Макс". Малыш находится в детской реанимации областного филиала Республиканского научного центра скорой медицинской помощи в Фергане. Об этом в интервью УзА сообщил начальник областного департамента здравоохранения Абдукаюм Тохтакулов.По его словам, общее состояние ребенка тяжелое, он в сознании. Пациент проходит лечение в соответствии с утвержденным стандартом лечения.Как отметили представители областного департамента здравоохранения, власти предписали всем медицинским учреждениям области избегать применения препарата "Док-1 Макс".Таблетки и сиропы "Док-1 Макс" были изъяты из продажи всех аптек области в установленном порядке.По официальным данным, 19 детей умерли после употребления сиропа "Док-1 Макс".Предварительные лабораторные исследования, проведенные рабочей группой Минздрава, показали наличие в составе сиропа "Док-1 Макс" этиленгликоля. Это вещество токсично, и даже небольшая доза концентрированного раствора вызывает серьезные изменения в самочувствии больного. Продажа лекарств остановлена.Министр здравоохранения выразил соболезнование родителям детей, погибших после употребления сиропа "Док-1 Макс" в Самарканде, и сообщил, что все фигуранты дела будут привлечены к ответственности.Следственное управление СГБ возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц "Курамакс Медикал" и "Научного центра стандартизации лекарственных средств" в связи с отравлением детей.Вскоре после этого президент Шавкат Мирзиёев уволил Сардора Кариева, главу Агентства по развитию аптечной сети.Кизлархан Бегматова, руководитель информационной службы Агентства по развитию аптечной сети, сообщила, что препарат "Док-1 Макс" применяется в Узбекистане с 2012 года, но в последней партии препарата производители заменили одно из вспомогательных веществ.Читайте также: Министр здравоохранения проверил, как работают больницы в Новый год
ферганская область
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мальчик отравился ферганская область док-1 макс этиленгликоль
мальчик отравился ферганская область док-1 макс этиленгликоль
Еще один ребенок отравился сиропом "Док-1 Макс"
Общее состояние 3-летнего малыша тяжелое, но он в сознании, сообщили в Минздраве.
ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik.
Трехлетний мальчик из города Кувасай, попал в больницу после отравления препаратом "Док-1 Макс". Малыш находится в детской реанимации областного филиала Республиканского научного центра скорой медицинской помощи в Фергане. Об этом в интервью УзА сообщил
начальник областного департамента здравоохранения Абдукаюм Тохтакулов.
По его словам, общее состояние ребенка тяжелое, он в сознании. Пациент проходит лечение в соответствии с утвержденным стандартом лечения.
Как отметили представители областного департамента здравоохранения, власти предписали всем медицинским учреждениям области избегать применения препарата "Док-1 Макс".
"Ведется информационная работа по предупреждению токсического действия препаратов, содержащих парацетамол, на почки детей и недопущению превышения лечебной дозы, снижению температуры тела детей с температурой тела выше 38 градусов естественными методами, информированию родителей о недопустимости самовольно употреблять препараты, содержащие парацетамол", — говорится в сообщении.
Таблетки и сиропы "Док-1 Макс" были изъяты из продажи всех аптек области в установленном порядке.
По официальным данным
, 19 детей умерли после употребления сиропа "Док-1 Макс".
Предварительные лабораторные исследования, проведенные рабочей группой Минздрава, показали наличие в составе сиропа "Док-1 Макс" этиленгликоля. Это вещество токсично, и даже небольшая доза концентрированного раствора вызывает серьезные изменения в самочувствии больного. Продажа лекарств остановлена.
Министр здравоохранения выразил соболезнование родителям детей, погибших после употребления сиропа "Док-1 Макс" в Самарканде, и сообщил, что все фигуранты дела будут привлечены к ответственности.
Следственное управление СГБ возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц "Курамакс Медикал" и "Научного центра стандартизации лекарственных средств" в связи с отравлением детей.
Вскоре после этого президент Шавкат Мирзиёев уволил Сардора Кариева, главу Агентства по развитию аптечной сети.
Кизлархан Бегматова, руководитель информационной службы Агентства по развитию аптечной сети, сообщила, что препарат "Док-1 Макс" применяется в Узбекистане с 2012 года, но в последней партии препарата производители заменили одно из вспомогательных веществ.