https://uz.sputniknews.ru/20230102/esche-odin-rebenok-otravilsya-siropom-dok-1-maks-31227132.html

Еще один ребенок отравился сиропом "Док-1 Макс"

Еще один ребенок отравился сиропом "Док-1 Макс"

Общее состояние 3-летнего малыша тяжелое, но он в сознании, сообщили в Минздраве.

2023-01-02T17:13+0500

2023-01-02T17:13+0500

2023-01-02T17:13+0500

общество

лекарство

ферганская область

минздрав узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Трехлетний мальчик из города Кувасай, попал в больницу после отравления препаратом "Док-1 Макс". Малыш находится в детской реанимации областного филиала Республиканского научного центра скорой медицинской помощи в Фергане. Об этом в интервью УзА сообщил начальник областного департамента здравоохранения Абдукаюм Тохтакулов.По его словам, общее состояние ребенка тяжелое, он в сознании. Пациент проходит лечение в соответствии с утвержденным стандартом лечения.Как отметили представители областного департамента здравоохранения, власти предписали всем медицинским учреждениям области избегать применения препарата "Док-1 Макс".Таблетки и сиропы "Док-1 Макс" были изъяты из продажи всех аптек области в установленном порядке.По официальным данным, 19 детей умерли после употребления сиропа "Док-1 Макс".Предварительные лабораторные исследования, проведенные рабочей группой Минздрава, показали наличие в составе сиропа "Док-1 Макс" этиленгликоля. Это вещество токсично, и даже небольшая доза концентрированного раствора вызывает серьезные изменения в самочувствии больного. Продажа лекарств остановлена.Министр здравоохранения выразил соболезнование родителям детей, погибших после употребления сиропа "Док-1 Макс" в Самарканде, и сообщил, что все фигуранты дела будут привлечены к ответственности.Следственное управление СГБ возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц "Курамакс Медикал" и "Научного центра стандартизации лекарственных средств" в связи с отравлением детей.Вскоре после этого президент Шавкат Мирзиёев уволил Сардора Кариева, главу Агентства по развитию аптечной сети.Кизлархан Бегматова, руководитель информационной службы Агентства по развитию аптечной сети, сообщила, что препарат "Док-1 Макс" применяется в Узбекистане с 2012 года, но в последней партии препарата производители заменили одно из вспомогательных веществ.Читайте также: Министр здравоохранения проверил, как работают больницы в Новый год

ферганская область

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мальчик отравился ферганская область док-1 макс этиленгликоль