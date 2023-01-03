https://uz.sputniknews.ru/20230103/kakie-frukty-prodayutsya-na-rynkax-tashkenta-zimoy-31229168.html
Сколько стоят фрукты на рынках Ташкента - обзор цен
Сколько стоят фрукты на рынках Ташкента - обзор цен
Корреспондент Sputnik побывал на рынке Чорсу и узнал цены на самые популярные фрукты.
2023-01-03T09:01+0500
2023-01-03T09:01+0500
2023-01-03T10:29+0500
общество
цены
фрукты
ташкент
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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Даже в разгар зимы рынки Узбекистана изобилуют свежими фруктами, как местными, так и привезенными из-за рубежа.Корреспондент Sputnik побывал на рынке Чорсу и узнал цены на самые популярные фрукты.Экзотические фруктыЧитайте также: Топ-10: Главные законы, которые приняли в 2022 году
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ташкент фрукты цены рынок чорсу
ташкент фрукты цены рынок чорсу
Сколько стоят фрукты на рынках Ташкента - обзор цен
09:01 03.01.2023 (обновлено: 10:29 03.01.2023)
Корреспондент Sputnik побывал на рынке Чорсу и узнал цены на самые популярные фрукты.
ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Даже в разгар зимы рынки Узбекистана изобилуют свежими фруктами, как местными, так и привезенными из-за рубежа.
Корреспондент Sputnik
побывал на рынке Чорсу и узнал цены на самые популярные фрукты.
Гранат - 18-25 тыс. сумов;
Яблоки - 20 40 тыс. сумов;
Груши - 35-50 тыс. сумов;
Виноград - 20-40 тыс. сумов;
Клубника - 200-400 тыс. сумов.
Ананасы (Египет) - 60-70 тыс. сумов;
Апельсины - 35-40 тыс. сумов;
Киви (Иран) - 30-40 тыс. сумов;
Мандарины (Пакистан, Турция, Китай) - 15-45 тыс. сумов;
Лимоны - 13-25 тыс. сумов.