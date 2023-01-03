https://uz.sputniknews.ru/20230103/kakie-frukty-prodayutsya-na-rynkax-tashkenta-zimoy-31229168.html

Сколько стоят фрукты на рынках Ташкента - обзор цен

Сколько стоят фрукты на рынках Ташкента - обзор цен

Корреспондент Sputnik побывал на рынке Чорсу и узнал цены на самые популярные фрукты.

2023-01-03T09:01+0500

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общество

цены

фрукты

ташкент

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ТАШКЕНТ, 2 янв – Sputnik. Даже в разгар зимы рынки Узбекистана изобилуют свежими фруктами, как местными, так и привезенными из-за рубежа.Корреспондент Sputnik побывал на рынке Чорсу и узнал цены на самые популярные фрукты.Экзотические фруктыЧитайте также: Топ-10: Главные законы, которые приняли в 2022 году

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