https://uz.sputniknews.ru/20230103/v-pamyat-o-buxare-kakie-uzbekskie-suveniry-vsyu-jizn-xranil-axmat-kadyrov-31239966.html

В память о Бухаре: какие узбекские сувениры всю жизнь хранил Ахмат Кадыров

В память о Бухаре: какие узбекские сувениры всю жизнь хранил Ахмат Кадыров

Одна из выставок в Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата Кадырова наполнена экспонатами из Узбекистана. Подробнее - в нашем материале.

2023-01-03T20:00+0500

2023-01-03T20:00+0500

2023-01-03T20:00+0500

культура

грозный

ахмад кадыров

рамзан кадыров

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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Главный город Чечни - Грозный, - в 2022 году внезапно стал популярным туристическим направлением: сыграла роль и атмосфера незиведанного Северного Кавказа, и панорамные картинки гор с лесными массивами, и, безусловно, личный бренд Рамзана Кадырова. Когда руководитель Чеченской Республики выложил в своем Telegram-канале рекламный ролик о чеченском туризме, его за неделю посмотрело около миллиона человек.Пока в Чечню приезжают в основном путешественники из стран ближнего зарубежья. Больше всего их интересует сам Грозный - около ключевых достопримечательностей города всегда можно увидеть несколько туристических автобусов. Одним из таких объектов является Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской Республики в составе России (Рамзан Кадыров является сыном Ахмата Кадырова - Sputnik).Монументальный и по-настоящему величественный, комплекс раскинулся на целых пять гектаров в центре Грозного и включает в себя парк с изобилием роз, Вечный огонь в память о павших в Великой Отечественной войне и двухуровневый музей, посвященный Ахмату Кадырову. Одна из постоянных выставок здесь наполнена экспонатами из Узбекистана.Но обо всем поподробнее.Вспоминал только добрыми словамиПервое, что видят посетители, зайдя в музей Мемориального комплекса Славы, - по-восточному роскошную лестницу из светлого мрамора и сияющую золотом люстру. Восточный стиль для оформления музея был выбран не случайно: не все знают, что Ахмат Кадыров был не только политическим, но и религиозным деятелем. А Восток значительно повлиял на становление личности Кадырова-старшего: он родился в Казахской ССР, образование же получил на территории современного Узбекистана.Поэтому хрустальную люстру привезли из Ирана, колонны и купол музея декорированы искусной восточной резьбой, а на стенах в золоченных рамах - старые черно-белые фотографии времен детства и юности Ахмата Кадырова.На фотографиях - улицы Бухары, старики в тюбетейках пьют чай, сидя в тени раскидистых деревьев.Такой впервые увидел Узбекскую ССР 29-летний Ахмат Кадыров, когда приехал сюда в 1980 году по направлению Гудермесской соборной мечети, чтобы учиться в бухарском медресе Мири Араб.Об этом периоде жизни будущего хаджи позже не один раз расскажет Рамзан Кадыров.Вероятно, именно поэтому в апреле прошлого года Рамзан Кадыров особенно обрадовался подарку, который ему привезла делегация из Узбекистана - картине, изображающей архитектурный ансамбль "Пои Калон", ведь именно его частью является медресе Мири Араб.Энциклопедия жизниНапротив стенда с архивными фотографиями - личные вещи Ахмата Кадырова, среди которых можно обнаружить классическую черную узбекскую тюбетейку-дуппи с контрастным белым узором, а также богато расшитый халат, подаренный Кадырову-старшему на память об Узбекистане. Окончив медресе, Ахмат Кадыров не сразу вернулся в Гудермес - с 1982 по 1986 год он продолжает образование уже в Ташкентском исламском институте.В целом Ахмат Кадыров провел в Узбекской ССР шесть лет, и ранее власти Чечни даже говорили, что планируют создать документальный фильм о годах учебы Кадырова-старшего в Бухаре и Ташкенте. Если фильм выйдет в свет, наверняка в нем будут задействованы и экспонаты из музея памяти Ахмата Кадырова.Однако Кадыров-старший - не единственный знаменитый чеченский деятель советской эпохи, относившийся к узбекской культуре с уважением и любовью. Ахмат Кадыров уделял большое внимание развитию культурных проектов в Чечне, поэтому центральная экспозиция музея посвящена выдающимся чеченским артистам, и начинается она с яркого мозаичного портрета Народного артиста СССР, танцовщика и балетмейстера Махмуда Эсамбаева.Благодаря невероятной пластичности Эсамбаев стал легендой в мире хореографии еще при жизни - не было народного танца, который он бы не смог исполнить. Причем исполнить так, будто он знал традиции этого народа всю жизнь. Из любви к национальным танцам Махмуд Эсамбаев создал уникальную программу под названием "Танцы народов мира", в репертуар которой входил и узбекский танец."Для меня узнать народ - значит узнать его танец, рожденный выдумкой, изобретательностью, воображением, разумом народа", - однажды сказал он.Фольклор Эсамбаев считал настоящей энциклопедией жизни, из которой можно почувствовать и национальный характер, и склад жизни, и маленькие радости, и мечты целого этноса. Через танцы можно почувстввоать глубокое духовное родство самых разных народов, считал чеченский артист балета, на сцене легко перевоплощавшийся в узбекского юношу.Вот сколько историй, связанных с Узбекистаном, может рассказать посетителям чеченский музей, который лишний раз доказывает: культурные связи - самые прочные для построения диалога между народами.

грозный

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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