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В Ташкенте стартовала международная ярмарка Туризм на Шелковом пути TITF-2022. - Sputnik Узбекистан, 1920
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20230103/v-pamyat-o-buxare-kakie-uzbekskie-suveniry-vsyu-jizn-xranil-axmat-kadyrov-31239966.html
В память о Бухаре: какие узбекские сувениры всю жизнь хранил Ахмат Кадыров
В память о Бухаре: какие узбекские сувениры всю жизнь хранил Ахмат Кадыров
Одна из выставок в Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата Кадырова наполнена экспонатами из Узбекистана. Подробнее - в нашем материале.
2023-01-03T20:00+0500
2023-01-03T20:00+0500
культура
грозный
ахмад кадыров
рамзан кадыров
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Главный город Чечни - Грозный, - в 2022 году внезапно стал популярным туристическим направлением: сыграла роль и атмосфера незиведанного Северного Кавказа, и панорамные картинки гор с лесными массивами, и, безусловно, личный бренд Рамзана Кадырова. Когда руководитель Чеченской Республики выложил в своем Telegram-канале рекламный ролик о чеченском туризме, его за неделю посмотрело около миллиона человек.Пока в Чечню приезжают в основном путешественники из стран ближнего зарубежья. Больше всего их интересует сам Грозный - около ключевых достопримечательностей города всегда можно увидеть несколько туристических автобусов. Одним из таких объектов является Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской Республики в составе России (Рамзан Кадыров является сыном Ахмата Кадырова - Sputnik).Монументальный и по-настоящему величественный, комплекс раскинулся на целых пять гектаров в центре Грозного и включает в себя парк с изобилием роз, Вечный огонь в память о павших в Великой Отечественной войне и двухуровневый музей, посвященный Ахмату Кадырову. Одна из постоянных выставок здесь наполнена экспонатами из Узбекистана.Но обо всем поподробнее.Вспоминал только добрыми словамиПервое, что видят посетители, зайдя в музей Мемориального комплекса Славы, - по-восточному роскошную лестницу из светлого мрамора и сияющую золотом люстру. Восточный стиль для оформления музея был выбран не случайно: не все знают, что Ахмат Кадыров был не только политическим, но и религиозным деятелем. А Восток значительно повлиял на становление личности Кадырова-старшего: он родился в Казахской ССР, образование же получил на территории современного Узбекистана.Поэтому хрустальную люстру привезли из Ирана, колонны и купол музея декорированы искусной восточной резьбой, а на стенах в золоченных рамах - старые черно-белые фотографии времен детства и юности Ахмата Кадырова.На фотографиях - улицы Бухары, старики в тюбетейках пьют чай, сидя в тени раскидистых деревьев.Такой впервые увидел Узбекскую ССР 29-летний Ахмат Кадыров, когда приехал сюда в 1980 году по направлению Гудермесской соборной мечети, чтобы учиться в бухарском медресе Мири Араб.Об этом периоде жизни будущего хаджи позже не один раз расскажет Рамзан Кадыров.Вероятно, именно поэтому в апреле прошлого года Рамзан Кадыров особенно обрадовался подарку, который ему привезла делегация из Узбекистана - картине, изображающей архитектурный ансамбль "Пои Калон", ведь именно его частью является медресе Мири Араб.Энциклопедия жизниНапротив стенда с архивными фотографиями - личные вещи Ахмата Кадырова, среди которых можно обнаружить классическую черную узбекскую тюбетейку-дуппи с контрастным белым узором, а также богато расшитый халат, подаренный Кадырову-старшему на память об Узбекистане. Окончив медресе, Ахмат Кадыров не сразу вернулся в Гудермес - с 1982 по 1986 год он продолжает образование уже в Ташкентском исламском институте.В целом Ахмат Кадыров провел в Узбекской ССР шесть лет, и ранее власти Чечни даже говорили, что планируют создать документальный фильм о годах учебы Кадырова-старшего в Бухаре и Ташкенте. Если фильм выйдет в свет, наверняка в нем будут задействованы и экспонаты из музея памяти Ахмата Кадырова.Однако Кадыров-старший - не единственный знаменитый чеченский деятель советской эпохи, относившийся к узбекской культуре с уважением и любовью. Ахмат Кадыров уделял большое внимание развитию культурных проектов в Чечне, поэтому центральная экспозиция музея посвящена выдающимся чеченским артистам, и начинается она с яркого мозаичного портрета Народного артиста СССР, танцовщика и балетмейстера Махмуда Эсамбаева.Благодаря невероятной пластичности Эсамбаев стал легендой в мире хореографии еще при жизни - не было народного танца, который он бы не смог исполнить. Причем исполнить так, будто он знал традиции этого народа всю жизнь. Из любви к национальным танцам Махмуд Эсамбаев создал уникальную программу под названием "Танцы народов мира", в репертуар которой входил и узбекский танец."Для меня узнать народ - значит узнать его танец, рожденный выдумкой, изобретательностью, воображением, разумом народа", - однажды сказал он.Фольклор Эсамбаев считал настоящей энциклопедией жизни, из которой можно почувствовать и национальный характер, и склад жизни, и маленькие радости, и мечты целого этноса. Через танцы можно почувстввоать глубокое духовное родство самых разных народов, считал чеченский артист балета, на сцене легко перевоплощавшийся в узбекского юношу.Вот сколько историй, связанных с Узбекистаном, может рассказать посетителям чеченский музей, который лишний раз доказывает: культурные связи - самые прочные для построения диалога между народами.
грозный
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Данара Курманова
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ахмат кадыров рамзан узбекистан чечня связи музей ахмата кадырова мемориальный комплекс славы экспозиция что есть где учился
ахмат кадыров рамзан узбекистан чечня связи музей ахмата кадырова мемориальный комплекс славы экспозиция что есть где учился

В память о Бухаре: какие узбекские сувениры всю жизнь хранил Ахмат Кадыров

20:00 03.01.2023
© Мемориальный комплекс славы имени А. А. КадыроваМузей Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Музей Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2023
© Мемориальный комплекс славы имени А. А. Кадырова
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Туристка из Казахстана Динара Курманова в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Данара Курманова
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Не все знают, что одна из выставок в чеченском Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата Кадырова наполнена экспонатами из Узбекистана. Подробнее - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. Главный город Чечни - Грозный, - в 2022 году внезапно стал популярным туристическим направлением: сыграла роль и атмосфера незиведанного Северного Кавказа, и панорамные картинки гор с лесными массивами, и, безусловно, личный бренд Рамзана Кадырова. Когда руководитель Чеченской Республики выложил в своем Telegram-канале рекламный ролик о чеченском туризме, его за неделю посмотрело около миллиона человек.
Пока в Чечню приезжают в основном путешественники из стран ближнего зарубежья. Больше всего их интересует сам Грозный - около ключевых достопримечательностей города всегда можно увидеть несколько туристических автобусов. Одним из таких объектов является Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской Республики в составе России (Рамзан Кадыров является сыном Ахмата Кадырова - Sputnik).
Монументальный и по-настоящему величественный, комплекс раскинулся на целых пять гектаров в центре Грозного и включает в себя парк с изобилием роз, Вечный огонь в память о павших в Великой Отечественной войне и двухуровневый музей, посвященный Ахмату Кадырову. Одна из постоянных выставок здесь наполнена экспонатами из Узбекистана.
Но обо всем поподробнее.

Вспоминал только добрыми словами

Первое, что видят посетители, зайдя в музей Мемориального комплекса Славы, - по-восточному роскошную лестницу из светлого мрамора и сияющую золотом люстру. Восточный стиль для оформления музея был выбран не случайно: не все знают, что Ахмат Кадыров был не только политическим, но и религиозным деятелем. А Восток значительно повлиял на становление личности Кадырова-старшего: он родился в Казахской ССР, образование же получил на территории современного Узбекистана.
© Sputnik/Данара КурмановаМузей Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Музей Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2023
Музей Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.
© Sputnik/Данара Курманова
Поэтому хрустальную люстру привезли из Ирана, колонны и купол музея декорированы искусной восточной резьбой, а на стенах в золоченных рамах - старые черно-белые фотографии времен детства и юности Ахмата Кадырова.
На фотографиях - улицы Бухары, старики в тюбетейках пьют чай, сидя в тени раскидистых деревьев.
© Sputnik/Данара КурмановаЭкспонат музея Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Экспонат музея Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2023
Экспонат музея Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.
© Sputnik/Данара Курманова
Такой впервые увидел Узбекскую ССР 29-летний Ахмат Кадыров, когда приехал сюда в 1980 году по направлению Гудермесской соборной мечети, чтобы учиться в бухарском медресе Мири Араб.
© Sputnik/Данара КурмановаЭкспонат музея Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Экспонат музея Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2023
Экспонат музея Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.
© Sputnik/Данара Курманова
Об этом периоде жизни будущего хаджи позже не один раз расскажет Рамзан Кадыров.
"Чеченцы с особым чувством относятся к Узбекистану. С этой прекрасной страной нас всегда связывали очень теплые взаимоотношения, - пишет он в своих соцсетях. - Постоянно, когда речь идет об Узбекистане, я отчетливо вспоминаю дорогого отца... Мой отец часто рассказывал нам о периоде своей учебы в Бухаре, отмечал красивые узбекские традиции, очень душевно и добрыми словами отзывался о местных жителях".
Вероятно, именно поэтому в апреле прошлого года Рамзан Кадыров особенно обрадовался подарку, который ему привезла делегация из Узбекистана - картине, изображающей архитектурный ансамбль "Пои Калон", ведь именно его частью является медресе Мири Араб.

Энциклопедия жизни

Напротив стенда с архивными фотографиями - личные вещи Ахмата Кадырова, среди которых можно обнаружить классическую черную узбекскую тюбетейку-дуппи с контрастным белым узором, а также богато расшитый халат, подаренный Кадырову-старшему на память об Узбекистане. Окончив медресе, Ахмат Кадыров не сразу вернулся в Гудермес - с 1982 по 1986 год он продолжает образование уже в Ташкентском исламском институте.
В целом Ахмат Кадыров провел в Узбекской ССР шесть лет, и ранее власти Чечни даже говорили, что планируют создать документальный фильм о годах учебы Кадырова-старшего в Бухаре и Ташкенте. Если фильм выйдет в свет, наверняка в нем будут задействованы и экспонаты из музея памяти Ахмата Кадырова.
Однако Кадыров-старший - не единственный знаменитый чеченский деятель советской эпохи, относившийся к узбекской культуре с уважением и любовью. Ахмат Кадыров уделял большое внимание развитию культурных проектов в Чечне, поэтому центральная экспозиция музея посвящена выдающимся чеченским артистам, и начинается она с яркого мозаичного портрета Народного артиста СССР, танцовщика и балетмейстера Махмуда Эсамбаева.
© Sputnik/Данара КурмановаЭкспонат музея Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Экспонат музея Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.01.2023
Экспонат музея Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.
© Sputnik/Данара Курманова
Благодаря невероятной пластичности Эсамбаев стал легендой в мире хореографии еще при жизни - не было народного танца, который он бы не смог исполнить. Причем исполнить так, будто он знал традиции этого народа всю жизнь.
Из любви к национальным танцам Махмуд Эсамбаев создал уникальную программу под названием "Танцы народов мира", в репертуар которой входил и узбекский танец."Для меня узнать народ - значит узнать его танец, рожденный выдумкой, изобретательностью, воображением, разумом народа", - однажды сказал он.
Фольклор Эсамбаев считал настоящей энциклопедией жизни, из которой можно почувствовать и национальный характер, и склад жизни, и маленькие радости, и мечты целого этноса. Через танцы можно почувстввоать глубокое духовное родство самых разных народов, считал чеченский артист балета, на сцене легко перевоплощавшийся в узбекского юношу.
Вот сколько историй, связанных с Узбекистаном, может рассказать посетителям чеченский музей, который лишний раз доказывает: культурные связи - самые прочные для построения диалога между народами.
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