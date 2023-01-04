https://uz.sputniknews.ru/20230104/glava-mid-uzbekistana-vstretilsya-s-poslom-rossii--podrobnosti--31247417.html
Глава МИД Узбекистана встретился с послом России – подробности
Глава МИД Узбекистана встретился с послом России – подробности
Дипломаты обсудили вопросы расширения сотрудничества.
2023-01-04T15:10+0500
2023-01-04T15:10+0500
2023-01-04T15:10+0500
политика
мид узбекистана
россия
встреча
посол
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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. В четверг и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел переговоры с российским послом Олегом Мальгиновым, передает пресс-служба ведомства.В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-российских отношений, а также партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.Особое внимание уделили развитию экономической дипломатии, включая меры по увеличению товарооборота, привлечению инвестиций и реализации совместных проектов.Также представители двух стран обсудили график и повестки дня предстоящих мероприятий. Дипломаты подчеркнули, что Ташкент и Москва готовы к продолжению диалога в рамках международных и региональных институтов.Читайте также:Владимира Норова освободили от должности главы МИДВ Узбекистане выпустили сборник конституций стран ШОС
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глава мид узбекистана встретился с послом россии саидов мальгинов новый министр иностранных дел узбекистана ташкент москва отношения сотрудничество
глава мид узбекистана встретился с послом россии саидов мальгинов новый министр иностранных дел узбекистана ташкент москва отношения сотрудничество
Глава МИД Узбекистана встретился с послом России – подробности
Дипломаты обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-российского сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik.
В четверг и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел переговоры с российским послом Олегом Мальгиновым, передает пресс-служба
ведомства.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-российских отношений, а также партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Особое внимание уделили развитию экономической дипломатии, включая меры по увеличению товарооборота, привлечению инвестиций и реализации совместных проектов.
Также представители двух стран обсудили график и повестки дня предстоящих мероприятий. Дипломаты подчеркнули, что Ташкент и Москва готовы к продолжению диалога в рамках международных и региональных институтов.