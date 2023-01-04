https://uz.sputniknews.ru/20230104/na-perevale-kamchik-vosstanovili-dvijenie-transporta-31244788.html

На перевале "Камчик" восстановили движение транспорта

На перевале "Камчик" восстановили движение транспорта

На перевале разрешили движение транспорта после вчерашнего снегопада.

2023-01-04T11:02+0500

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общество

камчик

движение

транспорт

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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. С 10:00 на перевале "Камчик" разрешили движение автотранспорта, передает Служба безопасности дорожного движения МВД.Напомним, вчера из-за сильного снегопада машины стояли в часовых пробках на дорогах перевала "Камчик". Сегодня там всю ночь без остановки спецтехника расчищала дороги от снега.Читайте также:Вновь лавиноопасно: прогноз синоптиков с вечера 3 января до 5 январяСамолет из Ташкента попал в турбулентность

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