https://uz.sputniknews.ru/20230104/na-perevale-kamchik-vosstanovili-dvijenie-transporta-31244788.html
На перевале "Камчик" восстановили движение транспорта
На перевале "Камчик" восстановили движение транспорта
На перевале разрешили движение транспорта после вчерашнего снегопада.
2023-01-04T11:02+0500
2023-01-04T11:02+0500
2023-01-04T11:02+0500
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камчик
движение
транспорт
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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. С 10:00 на перевале "Камчик" разрешили движение автотранспорта, передает Служба безопасности дорожного движения МВД.Напомним, вчера из-за сильного снегопада машины стояли в часовых пробках на дорогах перевала "Камчик". Сегодня там всю ночь без остановки спецтехника расчищала дороги от снега.Читайте также:Вновь лавиноопасно: прогноз синоптиков с вечера 3 января до 5 январяСамолет из Ташкента попал в турбулентность
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на перевале камчик восстановили движение транспорта снегопад снег дорога дороги расчистили как ехать узбекистан загород объезд карта
На перевале "Камчик" восстановили движение транспорта
На перевале разрешили движение транспорта после вчерашнего снегопада.
ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik.
С 10:00 на перевале "Камчик" разрешили движение автотранспорта, передает
Служба безопасности дорожного движения МВД.
Напомним, вчера из-за сильного снегопада машины стояли в часовых пробках на дорогах перевала "Камчик". Сегодня там всю ночь без остановки спецтехника расчищала дороги от снега.