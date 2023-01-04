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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Обезжиренные продукты могут привести к набору веса – эксперт
Обезжиренные продукты могут привести к набору веса – эксперт
Врач рассказала, от каких продуктов стоит отказаться.
2023-01-04T22:00+0500
2023-01-04T22:00+0500
это интересно
лишний вес
эксперт
продукты
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Обезжиренные продукты могут способствовать набору лишнего веса, рассказала российский диетолог Елена Соломатина.То же самое касается и низкокалорийных батончиков для похудения, подчеркивает врач. Чаще всего на первом месте в их составе стоит патока или глюкозный сироп.Кроме того, вредны для фигуры готовые завтраки, свежевыжатые и пакетированные соки. По словам Соломатиной они содержат много сахара и мало клетчатки.Читайте также:Как бесконтрольная "сладкая жизнь" влияет на здоровье детей?"Овсянка – сэр!" Пять очень вкусных рецептов завтрака от знаменитостей
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обезжиренные продукты могут привести к набору веса правильное питание пп как похудеть от какой еды набираешь вес похудение методы здоровье врач советы врачей
обезжиренные продукты могут привести к набору веса правильное питание пп как похудеть от какой еды набираешь вес похудение методы здоровье врач советы врачей

Обезжиренные продукты могут привести к набору веса – эксперт

22:00 04.01.2023
© Pixabay / DraCat Творог
Творог - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.01.2023
© Pixabay / DraCat
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Российский врач рассказала, от каких продуктов стоит отказаться для похудения.
Обезжиренные продукты могут способствовать набору лишнего веса, рассказала российский диетолог Елена Соломатина.
"Вреден лайт-майонез и молочные лайт-продукты. Если убирается жир, тогда надо добавлять сладкое и производные, иначе это все будет невкусно и покупать продукт никто не будет",- отметила она.
То же самое касается и низкокалорийных батончиков для похудения, подчеркивает врач. Чаще всего на первом месте в их составе стоит патока или глюкозный сироп.
Кроме того, вредны для фигуры готовые завтраки, свежевыжатые и пакетированные соки. По словам Соломатиной они содержат много сахара и мало клетчатки.
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