https://uz.sputniknews.ru/20230104/obezjirennye-produkty-mogut-privesti-k-naboru-vesa--ekspert--31261471.html

Обезжиренные продукты могут привести к набору веса – эксперт

Обезжиренные продукты могут привести к набору веса – эксперт

Врач рассказала, от каких продуктов стоит отказаться.

2023-01-04T22:00+0500

2023-01-04T22:00+0500

2023-01-04T22:00+0500

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лишний вес

эксперт

продукты

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Обезжиренные продукты могут способствовать набору лишнего веса, рассказала российский диетолог Елена Соломатина.То же самое касается и низкокалорийных батончиков для похудения, подчеркивает врач. Чаще всего на первом месте в их составе стоит патока или глюкозный сироп.Кроме того, вредны для фигуры готовые завтраки, свежевыжатые и пакетированные соки. По словам Соломатиной они содержат много сахара и мало клетчатки.Читайте также:Как бесконтрольная "сладкая жизнь" влияет на здоровье детей?"Овсянка – сэр!" Пять очень вкусных рецептов завтрака от знаменитостей

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