https://uz.sputniknews.ru/20230104/s-perevala-kamchik-evakuirovali-okolo-400-chelovek-31246601.html

С перевала "Камчик" эвакуировали около 400 человек

С перевала "Камчик" эвакуировали около 400 человек

МЧС эвакуировало людей, находившихся на перевале "Камчик".

2023-01-04T14:03+0500

2023-01-04T14:03+0500

2023-01-04T14:03+0500

общество

камчик

эвакуация

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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Вчера ночью с перевала "Камчик" на поезде эвакуировали около 400 человек, передает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".Специальный рейс отвозил людей с железнодорожных станций "Ахангаран", "Ангрен" и "Орзу" до вокзала "Пап".Напомним, вчера на перевале "Камчик" объявили лавинную опасность. С 0:00 из-за угрозы схода лавины на участке 228−253 км автодороги международного значения A-373 "Ташкент-Ош" ограничили движение транспорта на перевале.Специалисты МЧС организовали эвакуационный штаб и открыли пункты обогрева. Спасатели и сотрудники ДПС помогали водителям, чью машины застряли в снегу.Для помощи гражданам и предупреждения ЧП привлекли 113 единиц спецтехники и 250 человек личного состава МЧС.Читайте также:На перевале "Камчик" восстановили движение транспортаСамолет из Ташкента попал в турбулентность

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