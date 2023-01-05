https://uz.sputniknews.ru/20230105/glava-mid-uzbekistana-prinyal-posla-kazaxstana-31275147.html
Глава МИД Узбекистана принял посла Казахстана
Глава МИД Узбекистана принял посла Казахстана
Бахтиёр Саидов и Бейбут Атамкулов обсудили расширение двусторонних отношений, наращивание кооперации и заявили о готовности взаимодействовать в международных и региональных структурах.
2023-01-05T18:44+0500
2023-01-05T18:44+0500
2023-01-05T18:47+0500
политика
узбекистан
казахстан
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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. И.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в четверг принял чрезвычайного и полномочного посла Казахстана Бейбута Атамкулова, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.Отмечено, что узбекско-казахские отношения добрососедства, стратегического партнерства и союзничества сегодня развиваются по восходящей линии. Основой этого является доверительный диалог, сложившийся между президентами двух стран.Дипломаты подчеркнули важность наращивания кооперации в таких направлениях, как торговля, энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство и др.Сообщено о готовности сторон к продолжению взаимодействия в рамках международных и региональных структур.Отмечено наличие возможностей для активизации сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.Накануне Бахтиёр Саидов провел переговоры с российским послом Олегом Мальгиновым. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-российских отношений, а также партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.
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глава мид узбекистан посол казахстана бахтиёр саидов и бейбут атамкулов отношения кооперация взаимодействие международные региональные структуры
глава мид узбекистан посол казахстана бахтиёр саидов и бейбут атамкулов отношения кооперация взаимодействие международные региональные структуры
Глава МИД Узбекистана принял посла Казахстана
18:44 05.01.2023 (обновлено: 18:47 05.01.2023)
Бахтиёр Саидов и Бейбут Атамкулов обсудили расширение двусторонних отношений, наращивание кооперации и заявили о готовности взаимодействовать в международных и региональных структурах.
ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik.
И.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в четверг принял чрезвычайного и полномочного посла Казахстана Бейбута Атамкулова, сообщает
пресс-служба узбекистанского МИД.
Отмечено, что узбекско-казахские отношения добрососедства, стратегического партнерства и союзничества сегодня развиваются по восходящей линии. Основой этого является доверительный диалог, сложившийся между президентами двух стран.
Дипломаты подчеркнули важность наращивания кооперации в таких направлениях, как торговля, энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство и др.
Сообщено о готовности сторон к продолжению взаимодействия в рамках международных и региональных структур.
Отмечено наличие возможностей для активизации сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.
Накануне Бахтиёр Саидов провел переговоры
с российским послом Олегом Мальгиновым. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-российских отношений, а также партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.