https://uz.sputniknews.ru/20230105/glava-mid-uzbekistana-prinyal-posla-kazaxstana-31275147.html

Глава МИД Узбекистана принял посла Казахстана

Глава МИД Узбекистана принял посла Казахстана

Бахтиёр Саидов и Бейбут Атамкулов обсудили расширение двусторонних отношений, наращивание кооперации и заявили о готовности взаимодействовать в международных и региональных структурах.

2023-01-05T18:44+0500

2023-01-05T18:44+0500

2023-01-05T18:47+0500

политика

узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. И.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов в четверг принял чрезвычайного и полномочного посла Казахстана Бейбута Атамкулова, сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.Отмечено, что узбекско-казахские отношения добрососедства, стратегического партнерства и союзничества сегодня развиваются по восходящей линии. Основой этого является доверительный диалог, сложившийся между президентами двух стран.Дипломаты подчеркнули важность наращивания кооперации в таких направлениях, как торговля, энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство и др.Сообщено о готовности сторон к продолжению взаимодействия в рамках международных и региональных структур.Отмечено наличие возможностей для активизации сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.Накануне Бахтиёр Саидов провел переговоры с российским послом Олегом Мальгиновым. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-российских отношений, а также партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

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глава мид узбекистан посол казахстана бахтиёр саидов и бейбут атамкулов отношения кооперация взаимодействие международные региональные структуры