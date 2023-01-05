В Шайхантахурском районе отключат газ
© Sputnik / СтрингерЗажжение газовой конфорки
© Sputnik / Стрингер
Газ отключат в четверг на девять часов – с 10:00 до 19:00. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Завтра в некоторых махаллях Шайхантахурского района временно отключат газоснабжение, передает пресс-служба хокимията Ташкента.
Так, с 10:00 до 19:00 часов без газа останутся:
23 многоэтажных дома по улице Белтепа;
13 многоэтажных домов на массиве Ибн Сино;
21 многоэтажный дом в массиве Жарарик;
4 многоэтажных дома на улице Мингтепа;
900 домов в махалле "Жарарик";
150 домов на улице Окибат;
150 домов на улице Уйгун;
140 домов в махалле "Ипакчилик";
8 пекарен;
14 пунктов питания;
8 производственных предприятий;
4 ДОО.
По данным хокимията, отключение связано с аварией на газопроводе на улице Белтепа массива Ибн Сино.
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