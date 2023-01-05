https://uz.sputniknews.ru/20230105/v-shayxantaxurskom-rayone-otklyuchat-gaz--31253381.html

В Шайхантахурском районе отключат газ

В Шайхантахурском районе отключат газ

Газ отключат в четверг на девять часов – с 10:00 до 19:00.

2023-01-05T08:59+0500

2023-01-05T08:59+0500

2023-01-05T08:59+0500

общество

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0e/22716901_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5713624720fc49378382158816329bb6.jpg

ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Завтра в некоторых махаллях Шайхантахурского района временно отключат газоснабжение, передает пресс-служба хокимията Ташкента.Так, с 10:00 до 19:00 часов без газа останутся:По данным хокимията, отключение связано с аварией на газопроводе на улице Белтепа массива Ибн Сино.Читайте также:Хокимият столицы призвал жителей быть бдительными при покупке квартирС перевала "Камчик" эвакуировали около 400 человек

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в шайхантахурском районе отключат газ ташкент во сколько насколько по каким адресам отключение газа не будет газа четверг 5 января новости ташкента узбекистан