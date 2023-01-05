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https://uz.sputniknews.ru/20230105/v-shayxantaxurskom-rayone-otklyuchat-gaz--31253381.html
В Шайхантахурском районе отключат газ
В Шайхантахурском районе отключат газ
Газ отключат в четверг на девять часов – с 10:00 до 19:00.
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общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Завтра в некоторых махаллях Шайхантахурского района временно отключат газоснабжение, передает пресс-служба хокимията Ташкента.Так, с 10:00 до 19:00 часов без газа останутся:По данным хокимията, отключение связано с аварией на газопроводе на улице Белтепа массива Ибн Сино.Читайте также:Хокимият столицы призвал жителей быть бдительными при покупке квартирС перевала "Камчик" эвакуировали около 400 человек
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в шайхантахурском районе отключат газ ташкент во сколько насколько по каким адресам отключение газа не будет газа четверг 5 января новости ташкента узбекистан
в шайхантахурском районе отключат газ ташкент во сколько насколько по каким адресам отключение газа не будет газа четверг 5 января новости ташкента узбекистан

В Шайхантахурском районе отключат газ

08:59 05.01.2023
© Sputnik / СтрингерЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2023
© Sputnik / Стрингер
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Газ отключат в четверг на девять часов – с 10:00 до 19:00. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Завтра в некоторых махаллях Шайхантахурского района временно отключат газоснабжение, передает пресс-служба хокимията Ташкента.
Так, с 10:00 до 19:00 часов без газа останутся:
23 многоэтажных дома по улице Белтепа;
13 многоэтажных домов на массиве Ибн Сино;
21 многоэтажный дом в массиве Жарарик;
4 многоэтажных дома на улице Мингтепа;
900 домов в махалле "Жарарик";
150 домов на улице Окибат;
150 домов на улице Уйгун;
140 домов в махалле "Ипакчилик";
8 пекарен;
14 пунктов питания;
8 производственных предприятий;
4 ДОО.
По данным хокимията, отключение связано с аварией на газопроводе на улице Белтепа массива Ибн Сино.
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