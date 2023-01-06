https://uz.sputniknews.ru/20230106/minenergo-prodoljit-veernye-otklyucheniya-v-predstoyaschie-morozy-31282828.html
Минэнерго продолжит веерные отключения в предстоящие морозы
Минэнерго продолжит веерные отключения в предстоящие морозы
В связи с предстоящими морозами в Узбекистане снова вводятся веерные отключения электроэнергии и сокращается подача газа на крупные производства.
2023-01-06T19:08+0500
2023-01-06T19:08+0500
2023-01-06T19:08+0500
общество
мороз
узбекистан
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Веерные отключения электроэнергии вновь вводятся в Узбекистане из-за морозов, ожидаемых на следующей неделе, сообщает пресс-служба министерства энергетики. По данным Узгидромета, с 10 января в Узбекистане температура воздуха ночью упадет до -17 градусов, днем - до 8 градусов мороза. По северу же страны термометр опустится до -22, а по Устюрту и пустынной зоне — до -27. Кроме того, 9-11 января ожидаются снег и усиление ветра. По данным ведомства, продолжат действовать введенные ранее ограничения на работу автогазонаполнительных компрессорных станций. Узбекистан в начале декабря полностью прекратил экспорт природного газа из-за роста внутреннего потребления в наступившие холода. В республике из-за морозов и дефицита голубого топлива были введены плановые отключения электроэнергии.В связи с предстоящими морозами во всех учебных заведениях страны продлили каникулы, дополнительные выходные объявили в детсадах. Женщинам, работающим в бюджетных организациях и имеющим детей дошкольного возраста, сократили рабочий день с сохранением заработной платы.
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веерные отключения электричество продолжится узбекистан морозы сокращается подача газа крупные производства заправки
веерные отключения электричество продолжится узбекистан морозы сокращается подача газа крупные производства заправки
Минэнерго продолжит веерные отключения в предстоящие морозы
В связи с предстоящими морозами в Узбекистане снова вводятся веерные отключения электроэнергии и сокращается подача газа на крупные производства.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik.
Веерные отключения электроэнергии вновь вводятся в Узбекистане из-за морозов, ожидаемых на следующей неделе, сообщает
пресс-служба министерства энергетики.
По данным Узгидромета, с 10 января в Узбекистане температура воздуха ночью упадет
до -17 градусов, днем - до 8 градусов мороза. По северу же страны термометр опустится до -22, а по Устюрту и пустынной зоне — до -27. Кроме того, 9-11 января ожидаются снег и усиление ветра.
"Для предупреждения возможных крупных аварий в энергосистеме и равномерной подачи электричества всем потребителям по согласованию с местными органами власти на основе графика будут вводиться краткие отключения", - говорится в сообщении в Telegram-канале минэнерго.
По данным ведомства, продолжат действовать введенные ранее ограничения на работу автогазонаполнительных компрессорных станций.
"Будет резко сокращена подача природного газа крупным производственным предприятиям. Суточное потребление электроэнергии крупными объектами будет ограничено, сэкономленные 11−12 миллионов кВт.ч планируется направить на нужды населения", - добавили в минэнерго.
Узбекистан в начале декабря полностью прекратил экспорт природного газа из-за роста внутреннего потребления в наступившие холода. В республике из-за морозов и дефицита голубого топлива были введены плановые отключения электроэнергии.
В связи с предстоящими морозами во всех учебных заведениях страны продлили
каникулы, дополнительные выходные объявили в детсадах. Женщинам, работающим в бюджетных организациях и имеющим детей дошкольного возраста, сократили рабочий день с сохранением заработной платы.