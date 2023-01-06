https://uz.sputniknews.ru/20230106/minenergo-prodoljit-veernye-otklyucheniya-v-predstoyaschie-morozy-31282828.html

Минэнерго продолжит веерные отключения в предстоящие морозы

Минэнерго продолжит веерные отключения в предстоящие морозы

В связи с предстоящими морозами в Узбекистане снова вводятся веерные отключения электроэнергии и сокращается подача газа на крупные производства.

2023-01-06T19:08+0500

2023-01-06T19:08+0500

2023-01-06T19:08+0500

общество

мороз

узбекистан

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Веерные отключения электроэнергии вновь вводятся в Узбекистане из-за морозов, ожидаемых на следующей неделе, сообщает пресс-служба министерства энергетики. По данным Узгидромета, с 10 января в Узбекистане температура воздуха ночью упадет до -17 градусов, днем - до 8 градусов мороза. По северу же страны термометр опустится до -22, а по Устюрту и пустынной зоне — до -27. Кроме того, 9-11 января ожидаются снег и усиление ветра. По данным ведомства, продолжат действовать введенные ранее ограничения на работу автогазонаполнительных компрессорных станций. Узбекистан в начале декабря полностью прекратил экспорт природного газа из-за роста внутреннего потребления в наступившие холода. В республике из-за морозов и дефицита голубого топлива были введены плановые отключения электроэнергии.В связи с предстоящими морозами во всех учебных заведениях страны продлили каникулы, дополнительные выходные объявили в детсадах. Женщинам, работающим в бюджетных организациях и имеющим детей дошкольного возраста, сократили рабочий день с сохранением заработной платы.

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