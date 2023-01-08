https://uz.sputniknews.ru/20230108/aromatnyy-tertyy-pirog-pechene--bystryy-i-prostoy-retsept-22331512.html
Ароматный тертый пирог-печенье — быстрый и простой рецепт
Ароматный тертый пирог-печенье — быстрый и простой рецепт
Элементарный, но вкусный рецепт печенья с джемом - идеальный воскресный рецепт, чтобы порадовать близких.
2023-01-08T22:01+0500
2023-01-08T22:01+0500
2023-01-08T22:01+0500
это интересно
рецепт
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Блюда, которые можно приготовить за полчаса, очень выручают в выходные. Во-первых, можно уделить время себе себе и отдохнуть, во-вторых — порадовать близких.Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вспомнить знаменитый десерт из детства: тертое печенье с джемом.Ингредиенты (для формы 24 см):Для начинки:Приготовление печеньяВзбиваем масло и сахар, добавляем яйца по одному. Постепенно высыпаем муку и продолжаем взбивать тесто до однородной, "пластилиновой" консистенции.Тесто скатываем в шар и делим на две части. Одну отправляем в морозилку на 20-30 минут, а вторую раскатываем и утрамбовываем на дно формы.Выкладываем сверху толстый слой варенья, а после достаем остатки теста из морозильника и натираем на крупной терке сверху.Ставим печенье-пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 30 минут, пока верх не зарумянится до золотистой корочки.Достаем из духовки, охлаждаем и нарезаем на ровные квадратики. Печенье готово. Приятного аппетита!Читайте также: Прямо как в Starbucks: рецепт знаменитого морковного торта >>Вкуснее не бывает: рецепт сливового крамбла >>
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рецепт быстро что приготовить кухня духовка печь воскресенье гости угощение чем гостить гостей десерт из детства печенье пирог
рецепт быстро что приготовить кухня духовка печь воскресенье гости угощение чем гостить гостей десерт из детства печенье пирог
Ароматный тертый пирог-печенье — быстрый и простой рецепт
Элементарный, но вкусный рецепт печенья с джемом — идеальный воскресный рецепт, чтобы порадовать близких.
Блюда, которые можно приготовить за полчаса, очень выручают в выходные. Во-первых, можно уделить время себе себе и отдохнуть, во-вторых — порадовать близких.
Наши коллеги из Sputnik Беларусь
предлагают вспомнить знаменитый десерт из детства: тертое печенье с джемом.
Ингредиенты (для формы 24 см):
разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
Для начинки:
варенье или джем (на ваш вкус).
Приготовление печенья
Взбиваем масло и сахар, добавляем яйца по одному. Постепенно высыпаем муку и продолжаем взбивать тесто до однородной, "пластилиновой" консистенции.
Тесто скатываем в шар и делим на две части. Одну отправляем в морозилку на 20-30 минут, а вторую раскатываем и утрамбовываем на дно формы.
Выкладываем сверху толстый слой варенья, а после достаем остатки теста из морозильника и натираем на крупной терке сверху.
Ставим печенье-пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 30 минут, пока верх не зарумянится до золотистой корочки.
Достаем из духовки, охлаждаем и нарезаем на ровные квадратики. Печенье готово. Приятного аппетита!