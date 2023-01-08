https://uz.sputniknews.ru/20230108/aromatnyy-tertyy-pirog-pechene--bystryy-i-prostoy-retsept-22331512.html

Ароматный тертый пирог-печенье — быстрый и простой рецепт

Ароматный тертый пирог-печенье — быстрый и простой рецепт

Элементарный, но вкусный рецепт печенья с джемом - идеальный воскресный рецепт, чтобы порадовать близких.

2023-01-08T22:01+0500

2023-01-08T22:01+0500

2023-01-08T22:01+0500

это интересно

рецепт

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Блюда, которые можно приготовить за полчаса, очень выручают в выходные. Во-первых, можно уделить время себе себе и отдохнуть, во-вторых — порадовать близких.Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вспомнить знаменитый десерт из детства: тертое печенье с джемом.Ингредиенты (для формы 24 см):Для начинки:Приготовление печеньяВзбиваем масло и сахар, добавляем яйца по одному. Постепенно высыпаем муку и продолжаем взбивать тесто до однородной, "пластилиновой" консистенции.Тесто скатываем в шар и делим на две части. Одну отправляем в морозилку на 20-30 минут, а вторую раскатываем и утрамбовываем на дно формы.Выкладываем сверху толстый слой варенья, а после достаем остатки теста из морозильника и натираем на крупной терке сверху.Ставим печенье-пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 30 минут, пока верх не зарумянится до золотистой корочки.Достаем из духовки, охлаждаем и нарезаем на ровные квадратики. Печенье готово. Приятного аппетита!Читайте также: Прямо как в Starbucks: рецепт знаменитого морковного торта >>Вкуснее не бывает: рецепт сливового крамбла >>

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