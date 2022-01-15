https://uz.sputniknews.ru/20220115/pryamo-kak-v-starbucks-retsept-znamenitogo-morkovnogo-torta-22202770.html
Прямо как в Starbucks: рецепт знаменитого морковного торта
Прямо как в Starbucks: рецепт знаменитого морковного торта
Выходные – отличное время посидеть с близкими за чашкой чая и чем-нибудь вкусным. Что если приготовить легкий морковный торт на тростниковом сахаре?
2022-01-15T08:00+0500
2022-01-15T08:00+0500
2022-01-15T08:00+0500
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рецепт
торт
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Морковный торт – это, пожалуй, один из самых здоровых десертов. Во-первых, о пользе моркови для организма известно всем. Во-вторых, идеальный морковный торт требует использования именно тростникового сахара, в котором содержатся кальций, калий, железо и магний. Видео: новогодний рецепт вкусного ананасового пирога >>Тростниковый сахар при приготовлении морковного торта применяют в знаменитой сети кофеен Starbucks. Однако испечь этот легендарный торт можно и дома – благодаря нашим коллегам из Sputnik Беларусь, выяснивших его подробный рецепт. Какие ингредиенты понадобятся Для бисквита: Для крема: Пошаговый рецепт морковного тортаРазогрейте духовку до 180 градусов. Морковь нужно натереть на мелкой терке, а грецкие орехи - измельчить в блендере. Возьмите глубокую миску и взбивайте в ней сахар с растительным маслом и яйцами, пока не образуется пена. Теперь можно добавить муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте смесь до однородности. Добавьте корицу, ваниль, имбирь, мускатный орех и соль, затем морковь, орехи и изюм. Массу вновь перемешайте. Волшебный яблочный штрудель из "Гарри Поттера" >>Тесто должно быть оранжевого цвета – делим его на две части. Одну половину отправляем в форму, заранее смазанную растительным маслом и присыпанную мукой. Отправляем форму с тестом в духовку на 40 минут. Готовый корж нужно остудить. Точно так же выпекаем второй корж и в это время готовим крем. Нужно смешать сахарную пудру и творожный сыр, затем добавить в получившуюся массу лимонный сок и ванильный экстракт. Готовый крем нужно накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник. Тает во рту: простой рецепт шарлотки с творогом >>Остывшие бисквиты аккуратно разрезаем на две части, чтобы получилось четыре коржа. Можно собирать торт! Достаем крем, смазываем коржи, верхний тоже надо покрыть кремом. По желанию торт можно украсить грецкими орехами. Для пропитки торт должен постоять в холодильнике 3-4 часа.Читайте также:Новогодние сладости: медовое печенье >>Пошаговый рецепт: готовим новогоднее имбирное печенье >>Сладкий декабрь: рецепт орехового тарта с карамелью >>
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рецепт, торт
Прямо как в Starbucks: рецепт знаменитого морковного торта
Выходные – отличное время посидеть с близкими за чашкой чая и чем-нибудь вкусным. Что если приготовить легкий морковный торт на тростниковом сахаре?
Морковный торт – это, пожалуй, один из самых здоровых десертов. Во-первых, о пользе моркови для организма известно всем. Во-вторых, идеальный морковный торт требует использования именно тростникового сахара, в котором содержатся кальций, калий, железо и магний.
Тростниковый сахар при приготовлении морковного торта применяют в знаменитой сети кофеен Starbucks. Однако испечь этот легендарный торт можно и дома – благодаря нашим коллегам из Sputnik Беларусь, выяснивших его подробный рецепт.
Какие ингредиенты понадобятся
очищенная морковь – 200 гр;
тростниковый сахар – 200 гр;
подсолнечное масло – 200 мл;
молотый имбирь – щепотка;
мускатный орех – щепотка;
ванильный экстракт – 1 ч.л.
Пошаговый рецепт морковного торта
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Морковь нужно натереть на мелкой терке, а грецкие орехи - измельчить в блендере. Возьмите глубокую миску и взбивайте в ней сахар с растительным маслом и яйцами, пока не образуется пена. Теперь можно добавить муку и разрыхлитель.
Тщательно перемешайте смесь до однородности. Добавьте корицу, ваниль, имбирь, мускатный орех и соль, затем морковь, орехи и изюм. Массу вновь перемешайте.
Тесто должно быть оранжевого цвета – делим его на две части. Одну половину отправляем в форму, заранее смазанную растительным маслом и присыпанную мукой. Отправляем форму с тестом в духовку на 40 минут. Готовый корж нужно остудить.
Точно так же выпекаем второй корж и в это время готовим крем. Нужно смешать сахарную пудру и творожный сыр, затем добавить в получившуюся массу лимонный сок и ванильный экстракт. Готовый крем нужно накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник.
Остывшие бисквиты аккуратно разрезаем на две части, чтобы получилось четыре коржа. Можно собирать торт! Достаем крем, смазываем коржи, верхний тоже надо покрыть кремом.
По желанию торт можно украсить грецкими орехами. Для пропитки торт должен постоять в холодильнике 3-4 часа.
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