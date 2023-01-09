Принятые в Самарканде документы усилят партнерство в ШОС – Чжан Мин
18:18 09.01.2023 (обновлено: 18:31 09.01.2023)
© ШҲТ / ШОСГенсек ШОС Чжан Мин на брифинге по итогу саммита ШОС
© ШҲТ / ШОС
Генеральный секретарь организации рассказал о приоритетах в работе объединения на 2023 год.
ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Принятые в ходе Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) документы позволят укрепить взаимоотношения и торгово-экономическое партнерство в рамках организации. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
В своем интервью политик рассказал об итогах деятельности организации в прошедшем году и планах на наступивший год.
"Прошедший 2022 год был трудным и чрезвычайно сложным, но также он был годом превращения вызовов в возможности и достижения нового развития. На протяжении года геополитическая ситуация в мире претерпевала сложные и глубокие изменения, международная политика, экономика, безопасность и порядок столкнулись с многочисленными кризисами. Несколько радует, что, сталкиваясь с этой ситуацией, государства-члены ШОС сохраняют высокий уровень взаимопонимания, правильно оценивают трудности и двигаются навстречу друг другу", - подчеркнул он.
Главной и неизменной целью членов организации с момента ее основания было укрепление и углубление долгосрочных взаимоотношений. Подтверждением тому стали решения, принятые в ходе саммита ШОС в Самарканде.
"На прошедшем в сентябре 2022 года Самаркандском саммите государства-члены ШОС еще раз подтвердили, что совместное содействие выстраиванию Сообщества единой судьбы человечества и нового типа международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости, беспристрастности и взаимовыгодном сотрудничестве, имеет важное и актуальное значение", - отметил Чжан Мин.
По словам генерального секретаря, все государства-члены ШОС чувствуют себя комфортно в сосуществовании друг с другом, что обусловлено "Шанхайским духом" - стремлением выстраивать отношения на основе равноправия, взаимного уважения и учетов интересов друг друга, а также концепцией безопасности организации, которая отвергает менталитет холодной войны и делает упор на укрепление безопасности через диалог.
Важным направлением сотрудничества в рамках организации в свете антироссийских санкций является энергетика. Государства – члены организации проводили исследования и практическую работу для создания нового механизма сотрудничества в области энергетики.
"Создание механизмов сотрудничества и совершенствование нормативно-правовой базы обеспечили хорошие условия для регионального энергетического сотрудничества, придали новый импульс регулярным диалогам и совместному реагированию на новые вызовы и угрозы в этой сфере, а также обеспечили гарантии и уверенность в безопасности и стабильности международного энергетического рынка", - отметил Чжан Мин.
Еще одна важная сфера взаимодействия – обеспечение безопасности в регионе. В минувшем году прошло совещание министров обороны ШОС, на котором главы оборонных ведомств приняли решение провести военные антитеррористические учения "Мирная миссия – 2023" в России. В рамках учений вооруженные силы стран-участниц отработают способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористы, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, информационных технологий и других разработок.
Среди приоритетных направлений партнерства – развитие торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС. Участники организации работают над созданием необходимых условий для этого, в частности, расширяют практику взаимных расчетов в национальных валютах. В рамках Самаркандского саммита ШОС государства подписали Дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.
"Сегодня на повестке дня – практическая реализация указанного документа. Соответствующая работа ведется в рамках специально созданной и регулярно заседающей экспертной группы в лице представителей центральных банков государств-членов. Вопросы расширения использования национальных валют продвигаются также на площадке Межбанковского объединения ШОС – общественной структуры, созданной в целях организации механизма финансирования и банковского обслуживания инвестиционных проектов, поддержанных правительствами государств-членов ШОС", - рассказал генеральный секретарь организации.
Разрабатывают страны и пути углубления взаимосвязанности в торговле и логистике, создании новых транспортных коридоров и логистической инфраструктуры.