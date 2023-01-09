https://uz.sputniknews.ru/20230109/prinyatye-v-samarkande-dokumenty-usilyat-partnerstvo-v-shos--chjan-min-31354985.html

Принятые в Самарканде документы усилят партнерство в ШОС – Чжан Мин

Принятые в Самарканде документы усилят партнерство в ШОС – Чжан Мин

Генеральный секретарь организации рассказал о приоритетах в работе объединения на 2023 год.

2023-01-09T18:18+0500

2023-01-09T18:18+0500

2023-01-09T18:31+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

саммит

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Принятые в ходе Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) документы позволят укрепить взаимоотношения и торгово-экономическое партнерство в рамках организации. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.В своем интервью политик рассказал об итогах деятельности организации в прошедшем году и планах на наступивший год.Главной и неизменной целью членов организации с момента ее основания было укрепление и углубление долгосрочных взаимоотношений. Подтверждением тому стали решения, принятые в ходе саммита ШОС в Самарканде.По словам генерального секретаря, все государства-члены ШОС чувствуют себя комфортно в сосуществовании друг с другом, что обусловлено "Шанхайским духом" - стремлением выстраивать отношения на основе равноправия, взаимного уважения и учетов интересов друг друга, а также концепцией безопасности организации, которая отвергает менталитет холодной войны и делает упор на укрепление безопасности через диалог.Важным направлением сотрудничества в рамках организации в свете антироссийских санкций является энергетика. Государства – члены организации проводили исследования и практическую работу для создания нового механизма сотрудничества в области энергетики.Еще одна важная сфера взаимодействия – обеспечение безопасности в регионе. В минувшем году прошло совещание министров обороны ШОС, на котором главы оборонных ведомств приняли решение провести военные антитеррористические учения "Мирная миссия – 2023" в России. В рамках учений вооруженные силы стран-участниц отработают способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористы, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, информационных технологий и других разработок.Среди приоритетных направлений партнерства – развитие торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС. Участники организации работают над созданием необходимых условий для этого, в частности, расширяют практику взаимных расчетов в национальных валютах. В рамках Самаркандского саммита ШОС государства подписали Дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.Разрабатывают страны и пути углубления взаимосвязанности в торговле и логистике, создании новых транспортных коридоров и логистической инфраструктуры.Читайте также: Си Цзиньпин предложил провести очередное заседание в формате "Центральная Азия – Китай"

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