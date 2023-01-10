https://uz.sputniknews.ru/20230110/investitsii-promzony-lgoty-prezident-dal-porucheniya-po-razvitiyu-promyshlennosti-31381023.html

Инвестиции, промзоны, льготы: президент дал поручения по развитию промышленности

Инвестиции, промзоны, льготы: президент дал поручения по развитию промышленности

Шавкат Мирзиёев поручил ответственным ведомствам в каждой области развивать те отрасли промышленности, которые имеют наибольший потенциал.

2023-01-10T20:11+0500

2023-01-10T20:11+0500

2023-01-10T20:11+0500

экономика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

совещание

промышленность

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ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по развитию промышленности в регионах республики.В ходе совещания представители ответственных ведомств обсудили с главой государства результаты работы за прошедший год.В частности, в 2022 году в республике открылось 19 новых свободных экономических зон, более 400 малых промышленных зон. Республика вложила $3 млрд в то, чтобы превратить в "драйверы" промышленности такие отрасли, как текстиль, химическое производство, строительные материалы, производство кожаных изделий, фармацевтика, электротехника.В результате за последние пять лет количество промышленных предприятий удвоилось до 100 тысяч, а объем производства увеличился в 1,4 раза. Активно развивалась промышленность в регионах страны.Глава государства поручил использовать потенциал областей в "профильных" отраслях промышленности. В частности, в Каракалпакстане, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ферганской и Хорезмской областях можно увеличить объемы обработки хлопка. Намангане, Самарканде и Навои еще не достаточно используется потенциал регионов в производстве продуктов питания, кожгалантереи и мебели.В своем послании к Олий Мажлису в декабре президент поставил перед хокимами задачу привлечь в каждый район по $50 млн инвестиций.Для промышленного роста власти ищут новые возможности и дополнительные финансовые ресурсы. К примеру, на кредитование предприятий коммерческим банкам выделят 55 трлн сумов, а хокимов областей обучат эффективному использованию имеющихся средств.Президент поручил разработать дополнительные проекты и их "дорожную карту" по каждому району, обеспечить оборотными средствами 807 уже начатых проектов и 271 предприятие, работающее с малой мощностью.Кроме того, для развития инфраструктуры промышленных зон и крупные инвестиционные проекты выделят 1,7 трлн сумов. Территории свободных экономических зон (СЭЗ) "Гиджувон" и "Коканд" расширят, а СЭЗ "Ургут" откроет филиалы в Каракалпакстане и Кашкадарье.С 2023 года 27 видов налоговых льгот, субсидий и преференций получат 60 районов четвертой и пятой категорий, экономическое развитие которых отстает.Сегодня Президент подписал специальное постановление. По его словам, в 2023 году на проекты в текстильной промышленности выделят дополнительно $300 млн. Также на три года продлят таможенные льготы на более чем 200 видов ввозимого сырья для кожевенно-обувной промышленности.Читайте также: В Сырдарьинской области построят парогазовую электростанцию - постановление президента

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узбекистан президент шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание по развитию промышленности потенциал областей инвестиции промышленные зоны льготы субсидии