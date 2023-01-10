https://uz.sputniknews.ru/20230110/investitsii-promzony-lgoty-prezident-dal-porucheniya-po-razvitiyu-promyshlennosti-31381023.html
Инвестиции, промзоны, льготы: президент дал поручения по развитию промышленности
Инвестиции, промзоны, льготы: президент дал поручения по развитию промышленности
Шавкат Мирзиёев поручил ответственным ведомствам в каждой области развивать те отрасли промышленности, которые имеют наибольший потенциал.
2023-01-10T20:11+0500
2023-01-10T20:11+0500
2023-01-10T20:11+0500
экономика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
совещание
промышленность
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ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по развитию промышленности в регионах республики.В ходе совещания представители ответственных ведомств обсудили с главой государства результаты работы за прошедший год.В частности, в 2022 году в республике открылось 19 новых свободных экономических зон, более 400 малых промышленных зон. Республика вложила $3 млрд в то, чтобы превратить в "драйверы" промышленности такие отрасли, как текстиль, химическое производство, строительные материалы, производство кожаных изделий, фармацевтика, электротехника.В результате за последние пять лет количество промышленных предприятий удвоилось до 100 тысяч, а объем производства увеличился в 1,4 раза. Активно развивалась промышленность в регионах страны.Глава государства поручил использовать потенциал областей в "профильных" отраслях промышленности. В частности, в Каракалпакстане, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ферганской и Хорезмской областях можно увеличить объемы обработки хлопка. Намангане, Самарканде и Навои еще не достаточно используется потенциал регионов в производстве продуктов питания, кожгалантереи и мебели.В своем послании к Олий Мажлису в декабре президент поставил перед хокимами задачу привлечь в каждый район по $50 млн инвестиций.Для промышленного роста власти ищут новые возможности и дополнительные финансовые ресурсы. К примеру, на кредитование предприятий коммерческим банкам выделят 55 трлн сумов, а хокимов областей обучат эффективному использованию имеющихся средств.Президент поручил разработать дополнительные проекты и их "дорожную карту" по каждому району, обеспечить оборотными средствами 807 уже начатых проектов и 271 предприятие, работающее с малой мощностью.Кроме того, для развития инфраструктуры промышленных зон и крупные инвестиционные проекты выделят 1,7 трлн сумов. Территории свободных экономических зон (СЭЗ) "Гиджувон" и "Коканд" расширят, а СЭЗ "Ургут" откроет филиалы в Каракалпакстане и Кашкадарье.С 2023 года 27 видов налоговых льгот, субсидий и преференций получат 60 районов четвертой и пятой категорий, экономическое развитие которых отстает.Сегодня Президент подписал специальное постановление. По его словам, в 2023 году на проекты в текстильной промышленности выделят дополнительно $300 млн. Также на три года продлят таможенные льготы на более чем 200 видов ввозимого сырья для кожевенно-обувной промышленности.Читайте также: В Сырдарьинской области построят парогазовую электростанцию - постановление президента
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узбекистан президент шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание по развитию промышленности потенциал областей инвестиции промышленные зоны льготы субсидии
узбекистан президент шавкат мирзиёев видеоселекторное совещание по развитию промышленности потенциал областей инвестиции промышленные зоны льготы субсидии
Инвестиции, промзоны, льготы: президент дал поручения по развитию промышленности
Шавкат Мирзиёев поручил ответственным ведомствам в каждой области развивать те отрасли промышленности, которые имеют наибольший потенциал.
ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по развитию промышленности в регионах республики.
В ходе совещания представители ответственных ведомств обсудили с главой государства результаты работы за прошедший год.
В частности, в 2022 году в республике открылось 19 новых свободных экономических зон, более 400 малых промышленных зон. Республика вложила $3 млрд в то, чтобы превратить в "драйверы" промышленности такие отрасли, как текстиль, химическое производство, строительные материалы, производство кожаных изделий, фармацевтика, электротехника.
В результате за последние пять лет количество промышленных предприятий удвоилось до 100 тысяч, а объем производства увеличился в 1,4 раза. Активно развивалась промышленность в регионах страны.
Глава государства поручил использовать потенциал областей в "профильных" отраслях промышленности. В частности, в Каракалпакстане, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Ферганской и Хорезмской областях можно увеличить объемы обработки хлопка. Намангане, Самарканде и Навои еще не достаточно используется потенциал регионов в производстве продуктов питания, кожгалантереи и мебели.
В своем послании к Олий Мажлису в декабре президент поставил перед хокимами задачу привлечь в каждый район по $50 млн инвестиций.
"Это означает, что в каждом районе появится не менее 5 тысяч дополнительных рабочих мест и 20 млрд сумов налоговых поступлений", - сказал глава государства.
Для промышленного роста власти ищут новые возможности и дополнительные финансовые ресурсы. К примеру, на кредитование предприятий коммерческим банкам выделят 55 трлн сумов, а хокимов областей обучат эффективному использованию имеющихся средств.
Президент поручил разработать дополнительные проекты и их "дорожную карту" по каждому району, обеспечить оборотными средствами 807 уже начатых проектов и 271 предприятие, работающее с малой мощностью.
Кроме того, для развития инфраструктуры промышленных зон и крупные инвестиционные проекты выделят 1,7 трлн сумов. Территории свободных экономических зон (СЭЗ) "Гиджувон" и "Коканд" расширят, а СЭЗ "Ургут" откроет филиалы в Каракалпакстане и Кашкадарье.
С 2023 года 27 видов налоговых льгот, субсидий и преференций получат 60 районов четвертой и пятой категорий, экономическое развитие которых отстает.
Сегодня Президент подписал специальное постановление. По его словам, в 2023 году на проекты в текстильной промышленности выделят дополнительно $300 млн. Также на три года продлят таможенные льготы на более чем 200 видов ввозимого сырья для кожевенно-обувной промышленности.