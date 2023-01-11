https://uz.sputniknews.ru/20230111/strany-tsentralnoy-azii-dogovorilis-o-zabore-vody-na-etot-god-31395531.html
Страны Центральной Азии договорились о заборе воды на этот год
Страны Центральной Азии договорились о заборе воды на этот год
Пять стран региона разделили лимит забора воды из бассейнов Амударьи и Сырдарьи на 2023 год.
2023-01-11T16:48+0500
2023-01-11T16:48+0500
2023-01-11T16:48+0500
политика
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амударья
сырдарья
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ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Страны Центральной Азии договорились об объемах забора воды из бассейнов Амударьи и Сырдарьи на 2023 год. Об этом сообщает портал "Asia-Plus".По данным портала, страны определили лимит водозабора еще в ноябре прошлого года в Ашхабаде в ходе заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК).Согласно этому лимиту, в период с 1 октября 2022 года оп 1 октября 2023 года водозабор из бассейна Амударьи должен составить 55,4 млрд кубометров воды, из них 15,7 млрд кубометров должны приходиться на период до начала выращивания сельскохозяйственных культур (до 1 апреля 2023 года).Страны договорились, что из этого объема Таджикистан сможет получить 9,8 млрд кубометров воды, Узбекистан – около 23,6 млрд, Туркменистан – 22 млрд.Из бассейна Сырдарьи страны могут использовать 4,2 млрд кубометров воды. Из них Таджикистан получит 365 млн. кубометров, Узбекистан – 3,3 млрд, Казахстан – 452 млн, Кыргызстан – 47 млн кубометров.В прошлом году страны использовали 79,1% от выделенного лимита из бассейна Амударьи, в том числе Таджикистан фактически использовал 95,3%, Туркменистан - 83,3%, Узбекистан - 68,7% от выделенной нормы.Из Сырдарьи страны использовали 10,1 млрд кубометров воды при лимите 11,8 млрд кубометров.Вопрос использования воды и ирригации в предстоящем сельскохозяйственном сезоне профильные ведомства обсудят на очередном заседании комиссии в Душанбе в апреле 2023 года.Читайте также: Принятые в Самарканде документы усилят партнерство в ШОС – Чжан Мин
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центральная азия водопользование вода бассейн амударьи сырдарьи лимит ирригация орошение таджикистан узбекистан туркменистан казахстан кыргызстан
центральная азия водопользование вода бассейн амударьи сырдарьи лимит ирригация орошение таджикистан узбекистан туркменистан казахстан кыргызстан
Страны Центральной Азии договорились о заборе воды на этот год
Пять стран региона разделили лимит забора воды из бассейнов Амударьи и Сырдарьи на 2023 год.
ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik.
Страны Центральной Азии договорились об объемах забора воды из бассейнов Амударьи и Сырдарьи на 2023 год. Об этом сообщает
портал "Asia-Plus".
По данным портала, страны определили лимит водозабора еще в ноябре прошлого года в Ашхабаде в ходе заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК).
Согласно этому лимиту, в период с 1 октября 2022 года оп 1 октября 2023 года водозабор из бассейна Амударьи должен составить 55,4 млрд кубометров воды, из них 15,7 млрд кубометров должны приходиться на период до начала выращивания сельскохозяйственных культур (до 1 апреля 2023 года).
Страны договорились, что из этого объема Таджикистан сможет получить 9,8 млрд кубометров воды, Узбекистан – около 23,6 млрд, Туркменистан – 22 млрд.
Из бассейна Сырдарьи страны могут использовать 4,2 млрд кубометров воды. Из них Таджикистан получит 365 млн. кубометров, Узбекистан – 3,3 млрд, Казахстан – 452 млн, Кыргызстан – 47 млн кубометров.
В прошлом году страны использовали 79,1% от выделенного лимита из бассейна Амударьи, в том числе Таджикистан фактически использовал 95,3%, Туркменистан - 83,3%, Узбекистан - 68,7% от выделенной нормы.
Из Сырдарьи страны использовали 10,1 млрд кубометров воды при лимите 11,8 млрд кубометров.
Вопрос использования воды и ирригации в предстоящем сельскохозяйственном сезоне профильные ведомства обсудят на очередном заседании комиссии в Душанбе в апреле 2023 года.