https://uz.sputniknews.ru/20230111/strany-tsentralnoy-azii-dogovorilis-o-zabore-vody-na-etot-god-31395531.html

Страны Центральной Азии договорились о заборе воды на этот год

Страны Центральной Азии договорились о заборе воды на этот год

Пять стран региона разделили лимит забора воды из бассейнов Амударьи и Сырдарьи на 2023 год.

2023-01-11T16:48+0500

2023-01-11T16:48+0500

2023-01-11T16:48+0500

политика

узбекистан

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вода

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ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Страны Центральной Азии договорились об объемах забора воды из бассейнов Амударьи и Сырдарьи на 2023 год. Об этом сообщает портал "Asia-Plus".По данным портала, страны определили лимит водозабора еще в ноябре прошлого года в Ашхабаде в ходе заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК).Согласно этому лимиту, в период с 1 октября 2022 года оп 1 октября 2023 года водозабор из бассейна Амударьи должен составить 55,4 млрд кубометров воды, из них 15,7 млрд кубометров должны приходиться на период до начала выращивания сельскохозяйственных культур (до 1 апреля 2023 года).Страны договорились, что из этого объема Таджикистан сможет получить 9,8 млрд кубометров воды, Узбекистан – около 23,6 млрд, Туркменистан – 22 млрд.Из бассейна Сырдарьи страны могут использовать 4,2 млрд кубометров воды. Из них Таджикистан получит 365 млн. кубометров, Узбекистан – 3,3 млрд, Казахстан – 452 млн, Кыргызстан – 47 млн кубометров.В прошлом году страны использовали 79,1% от выделенного лимита из бассейна Амударьи, в том числе Таджикистан фактически использовал 95,3%, Туркменистан - 83,3%, Узбекистан - 68,7% от выделенной нормы.Из Сырдарьи страны использовали 10,1 млрд кубометров воды при лимите 11,8 млрд кубометров.Вопрос использования воды и ирригации в предстоящем сельскохозяйственном сезоне профильные ведомства обсудят на очередном заседании комиссии в Душанбе в апреле 2023 года.Читайте также: Принятые в Самарканде документы усилят партнерство в ШОС – Чжан Мин

узбекистан

таджикистан

туркменистан

казахстан

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