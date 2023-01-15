https://uz.sputniknews.ru/20230115/foto-esche-odno-uzbekskoe-selo-prevratyat-v-turisticheskuyu-derevnyu-31486632.html

Фото: еще одно узбекское село превратят в туристическую деревню

Фото: еще одно узбекское село превратят в туристическую деревню

Минтуризма увеличивает количество туристических поселков.

2023-01-15T20:07+0500

2023-01-15T20:07+0500

2023-01-15T20:07+0500

туризм

туризм

село

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. Село Башир, расположенное в Китабском районе Кашкадарьинской области, превратят в туристическую деревню. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма республики.Башир уже популярно у туристов – в прошлом году его посетило 400 тыс. человек. Главная туристическая достопримечательность – это святыня "Хазрат Башир", носящая имя султана Саида Ахмад Башира, который здесь жил. Также в поселке работают более 20 семейных гостевых домов. В этом году власти планируют увеличить количества туристов до 700 тыс. человек. Для этого в селе проводят соответствующую работу.Напомним, в Кашкадарьинской области уже есть один агротуристический поселок под названием "Варганза".Читайте также:Село Дара в Навои превратят в туристическую деревнюВ Самарканде открывается крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс — видео

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