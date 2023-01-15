https://uz.sputniknews.ru/20230115/globalizatsiya-poluchilas-nepravilnaya--ey-meshaet-zapad-31476787.html

Глобализация получилась неправильная — ей мешает Запад

Глобализация получилась неправильная — ей мешает Запад

Грядет эпоха Водолея. Подробности в нашем материале.

2023-01-15T11:27+0500

2023-01-15T11:27+0500

2023-01-15T11:27+0500

колумнисты

запад

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мир

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Но есть и другие люди, предлагающие свои версии общего диагноза миру и человечеству, люди, склонные видеть этот мир уже даже не с птичьего полета, а с уровня стратосферы.И вот один такой человек в очередной раз нам напоминает: вы еще думаете, что живете в век глобализации? Да уже сколько лет, как все наоборот — происходит деглобализация, и с этим надо что-то делать.Речь об индийце, бывшем главе Резервного банка страны Рагхураме Раджане. Он давно уже свою идею продвигает и вот в очередной раз нам напомнил: еще с 2008 года пошла вниз доля экспорта товаров и услуг в формировании мирового ВВП. И еще в 2007 году надломилась кривая зарубежных инвестиций — тогда за пределами своих экономик было вложено 5,3 процента от глобального ВВП, потом все меньше и меньше, а в 2020-м — только 1,3 процента.Ему вторит многонациональный хор о том, кто виноват и что делать. Но мы пока что для начала отметим: недолго же музыка играла. Всего лишь в 90-е нам объясняли, что мир навсегда стал единым, насыщенным везде одинаковыми товарами и общечеловеческими идеями (обязательными для всех), границ уже как бы и нет, и это отлично, и это навсегда, извольте подчиняться. А оказывается, что длился этот праздник всего лет десять-пятнадцать?Самое интересное в идущих спорах, понятно, в том, кто в происходящем виноват, то есть кто сделал неправильную глобализацию, которая не всем понравилась. И тут есть неожиданные мнения, например вот это: а не такая уж она была глобальная, эта глобализация. Если говорить только об экономике, то происходило нечто другое: укрепление экономической интеграции внутри больших регионов. А вот если смотреть на то, как движутся товары и инвестиции между регионами, то тут все не так и бодро.И аномалией оказываются, вы не поверите, США, которые выпали из региональной интеграции в рамках Америк. Штаты, если присмотреться к статистике, мало интересовались соседями, а развивали связи с кем-то более далеким, причем иной раз скорее по идеологическим соображениям. Правда, исключением оказалось мощное слияние американской и китайской экономик, но это Америке сильно не понравилось, и всеми красками заиграла бешеная идея разрыва этого альянса и создания двух отдельных мировых экономик — идеологически правильной и неправильной (китайской). Но настоящая глобализация в итоге все равно будет выстраиваться (пусть и в конкуренции между двумя экономическими полюсами вместо доминирования одного), и это хорошо.Это сильно напоминает уже появившуюся в русском переводе статью двух голубиц мира из США — Моники Тофт и Сидиты Куши, которые, вообще-то, продвигают написанную ими совместно книгу под прекрасным названием "От меча гибнем". Речь о том, что Америка увлеклась военными интервенциями по всему миру, что подрывает ее престиж и положение в семье народов, а заодно и собственную экономику, не говоря о мировой. И вывод из всего этого опять "китайский": хотелось бы верить, что теперь, когда в мире снова две сверхдержавы, Вашингтон вернется к почти уже утраченным навыкам дипломатии, вместо того чтобы всех терроризировать. Вернется просто потому, что заново научится бояться серьезного столкновения — уже с Пекином.Запад сделал ложь главным инструментом своей политикиИ еще одна публикация в ходе этой дискуссии: она об итогах 2022 года, когда на нескольких международных встречах ("Большая двадцатка" в Индонезии и других) мир заявил Западу: должны же быть какие-то пределы конфронтации. Давайте-ка срочно заканчивать с этой вашей деглобализацией и возвращаться к относительной нормальности.Это, вообще-то, о санкциях. То есть об искусственно навязываемых правилах торговли и всего прочего под какими угодно предлогами, но ведь сводятся санкции все к той же деглобализации.Что вместе получается? История с "концом истории" по Фрэнсису Фукуяме: она, оказывается, не столько кончилась, сколько пошла не туда, куда Западу хотелось.И тут надо с гордостью сказать, что и наши эксперты в этом разговоре поучаствовали, причем произошло это довольно давно: речь о материале от весны 2021 года Андрея Кортунова, генерального директора Российского совета по международным делам. И там значатся простые и понятные мысли.В частности, если пройтись по подзаголовкам, дальше процесс сближения экономик, стран и народов пойдет без единого гегемона или лидера, который потащит этот процесс за собой. То есть нас ждет глобализация не из-под палки сверху, а в виде развития горизонтальных связей. Далее, у процесса этого не будет центра и периферии, целью его будет не столько наращивание глобального ВВП, сколько устойчивое развитие всех и каждого — справедливость. Участвовать тут будут не только государства, а и частные корпорации, отраслевые интересы и множество прочих негосударственных игроков. Осью напряжения будет не "Восток — Запад", а скорее "Север — Юг", то есть слишком развитые и слишком бедные страны.Здесь можно добавить, что с самого начала идея глобализации пахла идеологическим воровством. Это было просто красивое слово, изобретенное в тот самый момент "конца истории", в 90-е, чтобы внушить всем нам неизбежность происходящего и бессмысленность сопротивления.Но ведь никаких принципиально новых процессов именно в 90-е не начиналось. Человечество в силу нездорового любопытства и здорового авантюризма всегда интегрировалось не покладая рук. Как насчет эпохи Великого переселения народов на Евразийском континенте, перемешавшей культуры и технологии самым радикальным образом? Как насчет Великого шелкового пути через всю Евразию, то есть многовековой логистической торговой связки между двумя великими империями того времени — Римской и китайской? А была еще эпоха пересекавших Тихий океан испанских галеонов из Акапулько в Манилу и прочие торговые маршруты помельче. Или (если речь только об обмене идеями) можно долго и радостно разбираться, из каких древних религий сложились нынешние: что, например, нам напоминает Исида с младенцем Гором на коленях.А то, что было в 90-е, — это типичный информационный фантом, такая штука, когда видишь факты, но не делаешь из них очевидных выводов, потому что выводы кто-то постарался сделать за тебя. А на самом деле сначала Запад попытался закрепить за собой роль диктующего правила в давно, веками идущем процессе общения народов — то есть продлить новыми средствами эпоху своего колониального завоевания мира. Потом оказалось, что тот же Запад пришел в расстройство от результата, и многовековой процесс попытался остановить. Но тут ему начали объяснять: ребята, вы это бросьте.Читайте также:Украина превратилась в Клондайк для американского бизнесаВенгерской русофобии мешает чувство венгерского величия

мир

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