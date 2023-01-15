https://uz.sputniknews.ru/20230115/kak-prisposobitsya-k-rezkoy-smene-pogody--sovety-vrachey-31494079.html

Как приспособиться к резкой смене погоды – советы врачей

Как приспособиться к резкой смене погоды – советы врачей

Эксперты рассказали, что нужно делать при смене погоды.

2023-01-15T22:00+0500

2023-01-15T22:00+0500

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Врачи-терапевты Людмила Лапа и Надежда Чернышова рассказали, как подготовить организм к резкой смене погоды.По словам Лапы, при перемене погоды у многих появляются головные боли и утомляемость – это сосудистая система реагирует на изменения. Еще могут обостриться хронические болезни и боли в животе.Врач Чернышова напомнила, что одеваться нужно по погоде. Когда человек одевается слишком тепло, его тело потеет, а потом охлаждается. Это может привести к ОРВИ.Если боитесь вспотеть или замерзнуть, то оденьтесь многослойно. Такой способ позволит снять куртку и остаться в рубашке, если жарко. А позже, когда похолодает, можно будет снова накинуть куртку.Кроме того, человек должен выходить на регулярные прогулки, проветривать квартиру и заниматься физической активностью, подвела итог Чернышова.Читайте также:Врачи рассказали, какие продукты помогают меньше мерзнуть в морозыКак снять приступ мигрени без таблеток

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