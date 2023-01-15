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В аэропорты Узбекистана разрешили пускать встречающих
В аэропорты Узбекистана разрешили пускать встречающих
Ранее вход в здание был ограничен из-за отсутствия спецзоны.
2023-01-15T14:05+0500
2023-01-15T14:05+0500
2023-01-15T14:05+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. С 14 января аэропорты Узбекистана разрешили встречающим гражданам ожидать прибывающих пассажиров внутри терминала, передает пресс-служба компании UzbekistanAirports.По данным пресс-службы, решение было принято в связи с аномальными морозами на территории республики.По ее словам, раньше допуск людей в здание аэропорта был ограничен, потому что там отсутствует специальная зона для встречающих.Кроме того, из-за сложных погодных условий службы аэропортов уделяют повышенное внимание безопасности полётов.Читайте также:Женщина родила в самолете во время рейса в ТаджикистанИз-за непогоды в аэропортах Узбекистана задерживаются рейсы
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в аэропорты узбекистана разрешили пускать встречающих узбекистан аэропорт самолет зона для встречающихся новости новость где встречать
в аэропорты узбекистана разрешили пускать встречающих узбекистан аэропорт самолет зона для встречающихся новости новость где встречать
В аэропорты Узбекистана разрешили пускать встречающих
Ранее допуск людей в здание аэропорта был ограничен из-за отсутствия зоны для встречающих.
ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik.
С 14 января аэропорты Узбекистана разрешили встречающим гражданам ожидать прибывающих пассажиров внутри терминала, передает пресс-служба компании UzbekistanAirports.
По данным пресс-службы, решение было принято в связи с аномальными морозами на территории республики.
"Я знаю, что проблема существовала долгие годы. Люди стояли на улице в жару и холод, и в целях безопасности и еще по ряду причин их не пускали внутрь",- отметила председатель правления компании Рано Джураева.
По ее словам, раньше допуск людей в здание аэропорта был ограничен, потому что там отсутствует специальная зона для встречающих.
"Сейчас разрабатываем проект по увеличению зоны прилета за счет выдвижения вперед фасада здания, где можно будет создать нормальные условия для встречающих",- добавила Джураева.
Кроме того, из-за сложных погодных условий службы аэропортов уделяют повышенное внимание безопасности полётов.