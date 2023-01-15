https://uz.sputniknews.ru/20230115/v-aeroporty-uzbekistana-razreshili-puskat-vstrechayuschix-31480715.html

В аэропорты Узбекистана разрешили пускать встречающих

В аэропорты Узбекистана разрешили пускать встречающих

Ранее вход в здание был ограничен из-за отсутствия спецзоны.

2023-01-15T14:05+0500

2023-01-15T14:05+0500

2023-01-15T14:05+0500

общество

аэропорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. С 14 января аэропорты Узбекистана разрешили встречающим гражданам ожидать прибывающих пассажиров внутри терминала, передает пресс-служба компании UzbekistanAirports.По данным пресс-службы, решение было принято в связи с аномальными морозами на территории республики.По ее словам, раньше допуск людей в здание аэропорта был ограничен, потому что там отсутствует специальная зона для встречающих.Кроме того, из-за сложных погодных условий службы аэропортов уделяют повышенное внимание безопасности полётов.Читайте также:Женщина родила в самолете во время рейса в ТаджикистанИз-за непогоды в аэропортах Узбекистана задерживаются рейсы

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