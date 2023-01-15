https://uz.sputniknews.ru/20230115/v-nepale-razbilsya-passajirskiy-samolet--video--31481709.html

В Непале разбился пассажирский самолет – видео

В Непале разбился пассажирский самолет – видео

На борту находились 68 пассажиров и 4 членов экипажа.

2023-01-15T15:10+0500

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в мире

непал

крушение самолета

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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. Сегодня утром в Непале разбился пассажирский самолет. Об это сообщает РИА Новости.На борту находились 72 человека, включая 4 членов экипажа. В результате крушения выживших нет.Катастрофа произошла между старым и новым аэропортом города Покхара. Самолет местной авиакомпании Yeti Airlines летел из Катманду в Покхару.В данный момент правоохранители выясняют причины крушения.Читайте также:Власти Каракалпакстана попросили смягчить наказание участникам нукусских событийС перевала "Камчик" эвакуировали около 400 человек

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