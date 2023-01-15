https://uz.sputniknews.ru/20230115/v-nepale-razbilsya-passajirskiy-samolet--video--31481709.html
В Непале разбился пассажирский самолет – видео
В Непале разбился пассажирский самолет – видео
На борту находились 68 пассажиров и 4 членов экипажа.
2023-01-15T15:10+0500
2023-01-15T15:10+0500
2023-01-15T15:10+0500
в мире
непал
крушение самолета
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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. Сегодня утром в Непале разбился пассажирский самолет. Об это сообщает РИА Новости.На борту находились 72 человека, включая 4 членов экипажа. В результате крушения выживших нет.Катастрофа произошла между старым и новым аэропортом города Покхара. Самолет местной авиакомпании Yeti Airlines летел из Катманду в Покхару.В данный момент правоохранители выясняют причины крушения.Читайте также:Власти Каракалпакстана попросили смягчить наказание участникам нукусских событийС перевала "Камчик" эвакуировали около 400 человек
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видео в непале разбился пассажирский самолет чп крушение непал погибшие новости новость
видео в непале разбился пассажирский самолет чп крушение непал погибшие новости новость
В Непале разбился пассажирский самолет – видео
На борту находились 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik.
Сегодня утром в Непале разбился пассажирский самолет. Об это сообщает РИА Новости.
На борту находились 72 человека, включая 4 членов экипажа. В результате крушения выживших нет.
Катастрофа произошла между старым и новым аэропортом города Покхара. Самолет местной авиакомпании Yeti Airlines летел из Катманду в Покхару.
В данный момент правоохранители выясняют причины крушения.