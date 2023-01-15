https://uz.sputniknews.ru/20230115/v-tashkente-sokratili-vremya-raboty-trts-i-parkov-31482791.html
В Ташкенте сократили время работы ТРЦ и парков
В Ташкенте сократили время работы ТРЦ и парков
Данное решение приняли для экономии электричества и газа.
2023-01-15T16:02+0500
2023-01-15T16:02+0500
2023-01-15T16:02+0500
общество
ташкент
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изменения
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ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik. В столице все объекты торговли и услуг, развлекательные комплексы и парки отдыха будут работать с 10:00 до 17:00, передает хокимият города.Кроме того, в нерабочее время необходимо отключать все электроприборы и отопительное оборудование.Данное решение приняли для экономии электроэнергии и газа, чтобы обеспечить ими жилые дома и квартиры.При этом продуктовые магазины и пункты общепита продолжат работать в обычном режиме.Читайте также:Роддомы и больницы Ташкента обеспечили генераторами на случай перебоев с энергией в холодаТашкентцам проведут перерасчет за некачественное отопление
ташкент
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в ташкенте сократили время работы трц и парков как зачем расписание как теперь работают часы работы новости новость узбекистан ташкент
в ташкенте сократили время работы трц и парков как зачем расписание как теперь работают часы работы новости новость узбекистан ташкент
В Ташкенте сократили время работы ТРЦ и парков
По данным хокимията города, данное решение приняли в связи с экономией электричества и газа.
ТАШКЕНТ, 15 янв – Sputnik.
В столице все объекты торговли и услуг, развлекательные комплексы и парки отдыха будут работать с 10:00 до 17:00, передает хокимият
города.
Кроме того, в нерабочее время необходимо отключать все электроприборы и отопительное оборудование.
Данное решение приняли для экономии электроэнергии и газа, чтобы обеспечить ими жилые дома и квартиры.
При этом продуктовые магазины и пункты общепита продолжат работать в обычном режиме.