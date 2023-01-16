https://uz.sputniknews.ru/20230116/davosskiy-forum-planiruet-unichtojit-rossiyu-31501985.html

Давосский форум планирует уничтожить Россию

Давосский форум планирует уничтожить Россию

Сегодняшнему началу работы форума в Давосе — того самого, на котором красуется самый настоящий авангард глобалистских элит, предшествовали сообщения о новом, уже десятом пакете санкций в отношении нашей страны.

2023-01-16T14:21+0500

2023-01-16T14:21+0500

2023-01-16T14:21+0500

колумнисты

россия

давосский форум

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Вполне официальные, со цитатами и ссылками на руководство Евросоюза и его исполнительного органа — Еврокомиссии, пишет колумнист РИА Новости.Собственно, такие совпадения, которые принято называть модным словом "тайминг", совсем не случайны. Поскольку возможности прямого экономического давления, которое отзывается в настоящий момент сплошной болью во всех местах экономики стран Европы и отражается на ее жителях, практически исчерпаны, тем, кто ограничительные меры разрабатывает, придется при изобретении санкций брать за вымя не просто каких-то там обывателей, а уже корпорации. И самое святое — их бухгалтерские книги, где, несмотря на пандемию и экономический кризис, все цветет и пахнет, а дебет существенно превышает кредит.За без малого год, что Россия ведет спецоперацию, европейцы (именно они, а не американцы) отвечают за решения политиков, живя в условиях невиданной инфляции, под страхом отключения электричества, и чудовищно обеднели.Зато биржи, прежде всего американские, разнообразные DOW (индекс деловой активности США), Nasdaq, S&P и прочие NYSE, демонстрировали богатырское здоровье. Рост котировок был двузначным. И не просто двузначным, а колебался в интервале от 18 до 30 процентов. Они отлично оттеняют публичные угрозы в адрес России, которая "агрессор" и поставила "мир на грань войны".Спровоцированный глобалистами геополитический кризис на территории Европы столкнул общеевропейское население на грань бедности, если не нищеты, зато способствовал во многом украшению бухгалтерских отчетов и цифр дивидендов, которые будут выплачены акционерам.Неплохо себя чувствуют и инвесторы Лондонской биржи. Банки, страховые корпорации (чемпион — Lloyd’s, тот самый, кто надавил на возможных конкурентов, а те перестали заниматься страховкой и перестраховкой российского имущества, государственного и частного) и инвестфонды чувствуют себя превосходно. И да, там тоже грядут огромные бонусы и дивиденды для акционеров.А мелкие людишки пусть продолжают считать последние фунты стерлингов, выбирая, купить еды или заплатить за электричество.В Давосе собрались те, кого можно назвать главными бенефициарами геополитического кризиса, который они детально подготовили и не менее тщательно спровоцировали. В Давос приехали те, кто, внимательно прочитав все прогнозы и оценки, должны будут рано или поздно прийти и к неприятному для них открытию.Попытка расправиться с Россией, превратив ее, будем откровенны, в полуколонию, провалилась.Вначале это превращение пытались совершить, что называется, по-простому, в мягкой форме, водя хороводы вокруг крупного русского бизнеса, строя ему глазки и не скупясь на комплименты. Удивительно, что, если взглянуть на список русских миллиардеров (тех, кого пытались охмурить) и сравнить его с тем, кто сейчас попал в списке санкционные — да еще с заморозкой активов и иного имущества, — выяснится, что оба перечня практически идентичны.Потом, когда многое пошло не так, поскольку мало кто из русских захотел за красивые слова и глаза отдавать контроль над бизнесом, к ним была применена исключительная мера наказания — экспроприация.Решали ли это в Давосе географическом? Разумеется, нет. Но то, что это решали в Давосе политическом, — несомненно, да.Давос — это не беседы у камелька солидных дам и господ, как постоянно пытаются этот форум представить в общественном мнении дорогие и очень дорогие пиарщики.Глобализация получилась неправильная — ей мешает ЗападДавос — это генштаб, где разрабатываются планы развития экспансии глобалистов. Как в любой стратагеме, тут мелочей не бывает. И распределение инвестиций на многие сотни миллиардов нуждаются в поддержке социума. Создав Грету Тунберг (еще кто-то помнит эту амазонку — борца против изменения климата?), ей, естественно, предоставили площадку для выступления.А когда рынок перехода к природосберегающим технологиям поделили, вопрос выпуска так называемых зеленых облигаций с банками почти решен, то Тунберг уже не нужна. На ее месте в Давосе сегодня те, кто от этого перехода будут получать деньги и стричь купоны.На протяжении пандемии форум то отменяли, то проводили в режиме онлайн. Разрекламированная РНК-вакцина, созданная двумя американскими корпорациями (сейчас Pfizer и Moderna в суде дерутся, кто первый придумал медикамент сомнительной эффективности с кучей "побочки"), не привела и привести, как говорили специалисты, к исчезновению ковида не могла, зато денег сумели поднять немерено. Только ЕС закупил доз профилактического препарата на десятки миллиардов евро.Форум нынешнего года, если взглянуть на официальную программу и список выступающих на коллоквиумах и дискуссиях, читается как гимн глобалистской элите.Директора-распорядители МВФ, президенты Евроцентробанка, главы крупнейших корпораций — короче, те, кто мнит себя владыками и владычицами мира.Разумеется, плевать они хотели на экологию: все перемещаются частными джетами, а до отдаленных (сравнительно) шато их перевозят вертолетами. Режим экономии? Какое странное слово в этом кругу — только воинский контингент, который охраняет покой и сон сильных мира сего, составляет не менее пяти тысяч человек.Это, для сравнения, — примерно половина всего населения самого Давоса.Там, поглядывая на альпийские вершины, дыша чистейшим горным воздухом, собравшиеся будут решать, как сделать себя еще богаче, а всех остальных — еще беднее.Это что касается европейских обывателей, как бы они ни задирали свой нос, поглядывая на русских.То, что будут говорить про Россию, столь же несомненно. Только если Европе суждена просто нищета, то нам — конечно, с помощью "десятого пакета" — вновь предрекают распад, гибель и прочие "гааги".Первая часть плана, если смотреть на экономические показатели, скорее всего, реализована будет. Что касается второй, то ненаучную фантастику мы оставим тем, кто глушит глинтвейн в Давосе. Мы пошли по другой цивилизационной дороге и чем дальше, тем больше уверены в правильности и праведности нашего выбора.Ну а мечтать (пусть и в "центре принятия решений") самим главным решальщикам о том, как Россию можно и как ее хочется уничтожить, не вредно. Вредно — для самих мечтателей — это пытаться делать.Попытки уничтожения будут просто перещелканы. Быстро, технично и эффективно. Так, чтобы отбить желание надолго, если не навсегда.Читайте также: "Флагман борьбы с Россией". Вашингтон выбрал нового "хозяина Европы"

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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