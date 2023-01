https://uz.sputniknews.ru/20230116/top-7-sposobov-kak-soxranit-koju-molodoy--31494244.html

Топ-7 способов: как сохранить кожу молодой

Топ-7 способов: как сохранить кожу молодой

Самое главное – это отказаться от алкоголя и курения.

2023-01-16T07:03+0500

2023-01-16T07:03+0500

2023-01-16T07:03+0500

это интересно

молодость

кожа

советы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/10/24021587_0:32:612:376_1920x0_80_0_0_a9ec6d612f4f102306b1ecbe7bf699dd.jpg

Врач Альпана Мохта в статье для Eat This, Not That! перечислила семь способов продления молодости кожи.В первую очередь врач рекомендует использовать уходовую косметику с ингредиентами, повышающими уровень коллагена и эластина.Эксперт советует регулярно заниматься спортом. Укрепляя мышцы, повышается упругость и тонус кожи. Стоить помнить о важности здорового сна, чистой воды и здорового питания.Если хотите дольше оставаться молодыми, то следует отказаться от алкоголя и курения, отмечает врач. По ее мнению, табак и спиртное способствуют разрушению коллагена и эластина.Также нельзя забывать пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы защитить кожу от ультрафиолета, заключила Мохта.Читайте также:Как сохранить фигуру в любом возрастеДиетолог рассказала, каких витаминов организму не хватает зимой

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

как сохранить кожу молодой молодость кожи правильный уход за кожей лица как убрать морщины как избавиться от красота