https://uz.sputniknews.ru/20230116/top-7-sposobov-kak-soxranit-koju-molodoy--31494244.html
Топ-7 способов: как сохранить кожу молодой
Топ-7 способов: как сохранить кожу молодой
Самое главное – это отказаться от алкоголя и курения.
2023-01-16T07:03+0500
2023-01-16T07:03+0500
2023-01-16T07:03+0500
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молодость
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советы
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Врач Альпана Мохта в статье для Eat This, Not That! перечислила семь способов продления молодости кожи.В первую очередь врач рекомендует использовать уходовую косметику с ингредиентами, повышающими уровень коллагена и эластина.Эксперт советует регулярно заниматься спортом. Укрепляя мышцы, повышается упругость и тонус кожи. Стоить помнить о важности здорового сна, чистой воды и здорового питания.Если хотите дольше оставаться молодыми, то следует отказаться от алкоголя и курения, отмечает врач. По ее мнению, табак и спиртное способствуют разрушению коллагена и эластина.Также нельзя забывать пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы защитить кожу от ультрафиолета, заключила Мохта.Читайте также:Как сохранить фигуру в любом возрастеДиетолог рассказала, каких витаминов организму не хватает зимой
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как сохранить кожу молодой молодость кожи правильный уход за кожей лица как убрать морщины как избавиться от красота
как сохранить кожу молодой молодость кожи правильный уход за кожей лица как убрать морщины как избавиться от красота
Топ-7 способов: как сохранить кожу молодой
Самое главное – это отказаться от алкоголя и курения. Подробности в нашем материале.
Врач Альпана Мохта в статье для Eat This, Not That! перечислила семь способов продления молодости кожи.
В первую очередь врач рекомендует использовать уходовую косметику с ингредиентами, повышающими уровень коллагена и эластина.
"Коллаген и эластин — это белки, которые помогают сохранить упругость и эластичность кожи", — уточнила она.
Эксперт советует регулярно заниматься спортом. Укрепляя мышцы, повышается упругость и тонус кожи. Стоить помнить о важности здорового сна, чистой воды и здорового питания.
Если хотите дольше оставаться молодыми, то следует отказаться от алкоголя и курения, отмечает врач. По ее мнению, табак и спиртное способствуют разрушению коллагена и эластина.
Также нельзя забывать пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы защитить кожу от ультрафиолета, заключила Мохта.