https://uz.sputniknews.ru/20230117/glava-soyuza-jurnalistov-solovev-rasskazal-kto-mojet-pomoch-maratu-kasemu-31532806.html

Глава Союза журналистов Соловьев рассказал, кто может помочь Марату Касему

Глава Союза журналистов Соловьев рассказал, кто может помочь Марату Касему

Арест латвийскими властями шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - это один из ярких примеров войны стран Балтии с российскими журналистами и свободой слова.

2023-01-17T17:05+0500

2023-01-17T17:05+0500

2023-01-17T17:05+0500

видео

миа "россия сегодня"

страны балтии

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/11/31529488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7987250c44f0774ccb025ceb229abe5e.jpg

Арест латвийскими властями шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - это один из ярких примеров войны стран Балтии с российскими журналистами и свободой слова. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал Председатель Союза журналистов России. Какими инструментами можно помочь в освобождении журналиста? Как на Западе искореняют любые альтернативные мнения о России? Почему организации вроде "Репортеров без границ" не хотят помогать Марату Касему? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

страны балтии

латвия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео глава союза журналистов россии соловьев арест марата касема война со свободой слова