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Глава Союза журналистов Соловьев рассказал, кто может помочь Марату Касему
Глава Союза журналистов Соловьев рассказал, кто может помочь Марату Касему
Арест латвийскими властями шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - это один из ярких примеров войны стран Балтии с российскими журналистами и свободой слова.
2023-01-17T17:05+0500
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Арест латвийскими властями шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - это один из ярких примеров войны стран Балтии с российскими журналистами и свободой слова. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал Председатель Союза журналистов России. Какими инструментами можно помочь в освобождении журналиста? Как на Западе искореняют любые альтернативные мнения о России? Почему организации вроде "Репортеров без границ" не хотят помогать Марату Касему? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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видео глава союза журналистов россии соловьев арест марата касема война со свободой слова
видео глава союза журналистов россии соловьев арест марата касема война со свободой слова

Глава Союза журналистов Соловьев рассказал, кто может помочь Марату Касему

17:05 17.01.2023
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Арест латвийскими властями шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - это один из ярких примеров войны стран Балтии с российскими журналистами и свободой слова.
Арест латвийскими властями шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема - это один из ярких примеров войны стран Балтии с российскими журналистами и свободой слова.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал Председатель Союза журналистов России.
Какими инструментами можно помочь в освобождении журналиста? Как на Западе искореняют любые альтернативные мнения о России? Почему организации вроде "Репортеров без границ" не хотят помогать Марату Касему? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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