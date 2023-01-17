https://uz.sputniknews.ru/20230117/jiteley-stolitsy-polnostyu-obespechat-gazom-i-svetom-v-techenie-nedeli-31519546.html
Жителей столицы полностью обеспечат газом и светом в течение недели
Жителей столицы полностью обеспечат газом и светом в течение недели
Исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиер Рахмонов провел расширенное совещание.
2023-01-17T11:52+0500
2023-01-17T11:52+0500
2023-01-17T11:52+0500
общество
ташкент
хоким
электричество
газ
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Столичные власти полностью удовлетворят потребности жителей в природном газе и электроэнергии в течение недели. Об этом объявили на совещании, проведенном хокимиятом города Ташкента.Расширенное совещание проходило под руководством исполняющего обязанности хокима города Бахтиера Рахмонова, сообщает пресс-служба хокимията столицы.В первую очередь участники собрания обсудили вчерашнее совещание под председательством президента и определили первостепенные задачи в сфере обеспечения энергоресурсами.Напомним, накануне на совещании президент Шавкат Мирзиёев поручил создать систему, оказывающую немедленную помощь людям в проблемных махаллях, справедливо распределяя имеющиеся ресурсы в энергосистеме.Читайте также: Президент назвал причины увольнения руководителей энергетических компаний
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узбекистан ташкент исполняющий обязанности хокима бахтиер рахмонов обеспечить жителей электричеством газом в течение недели
узбекистан ташкент исполняющий обязанности хокима бахтиер рахмонов обеспечить жителей электричеством газом в течение недели
Жителей столицы полностью обеспечат газом и светом в течение недели
Исполняющий обязанности хокима Ташкента Бахтиер Рахмонов провел расширенное совещание.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Столичные власти полностью удовлетворят потребности жителей в природном газе и электроэнергии в течение недели. Об этом объявили на совещании, проведенном хокимиятом города Ташкента.
Расширенное совещание проходило под руководством исполняющего обязанности хокима города Бахтиера Рахмонова, сообщает
пресс-служба хокимията столицы.
В первую очередь участники собрания обсудили вчерашнее совещание под председательством президента и определили первостепенные задачи в сфере обеспечения энергоресурсами.
“Определены задачи, согласно которым в течение недели потребность жителей махаллей всех столичных районов в природном газе и электричестве будет удовлетворена, а также в короткие сроки все недостатки и перебои будут устранены”, - говорится сообщении.
Напомним, накануне на совещании президент Шавкат Мирзиёев поручил создать систему, оказывающую немедленную помощь людям в проблемных махаллях, справедливо распределяя имеющиеся ресурсы в энергосистеме.