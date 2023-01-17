https://uz.sputniknews.ru/20230117/kak-usaid-sponsiruet-korruptsiyu-na-ukraine-31534114.html

Как USAID спонсирует коррупцию на Украине

Как USAID спонсирует коррупцию на Украине

В 2022 году по линии USAID Украина получила финансовую поддержку в размере более $23 млрд, из них $13 млрд. ушло на прямую финансовую поддержку киевского правительства.

2023-01-17T19:46+0500

2023-01-17T19:46+0500

2023-01-17T19:46+0500

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ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik, Яна Осипова. Какие интересы лоббируют американские "гуманитарные ястребы" – в материале Sputnik.Грузинское дежавюПолученные Киевом в 2022 году $13 млрд, по данным годового отчета USAID, разбиты на несколько платежей: $1 млрд выделен на поддержание экономики Украины, $1,3 млрд - на "поддержание административного потенциала" правительства Украины, а оставшиеся $10,7 млрд несколькими траншами в разные даты отправлены "лично в руки" киевской власти. В отчетном документе отмечается, что специального назначения такие переводы не имеют.Другая часть помощи в размере $10 млрд. была направлена на "различные проекты", которые ведёт американское агентство на территории Украины.Похожая история была в Грузии, напоминает замдиректора национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.Срываем маскиДаже после окончания боевых действий отношения России и США не нормализуются, считает Игорь Шатров, и сам Госдеп об этом пишет уже открыто.А деньги где?Это взятка, уверен эксперт. "Деньги напрямую пойдут в карманы Зеленского и его компании", - поясняет Игорь Шатров. Он уверен, что USAID держит под контролем несколько групп, разыгрывая комбинацию.Госдеп такие игры ведет давно. "Мы видим, как они "тасуют колоду", но набор персонажей один и тот же. Все они воспитаны в русофобской парадигме", - уверяет Шатров. По его мнению, выделенные USAID деньги "без специального назначения" идут на покупку американского влияния.По подсчетам Международного валютного фонда, правительству Украины требуется $5 млрд в месяц для того, чтобы "оставаться на плаву".Инструмент внедрения демократииВторая часть из общей суммы в $23 млрд, выделенной USAID в 2022 году – это $10 млрд, которые предназначены на реализацию различных целевых программ.Как следует из годового отчета USAID, опубликованного на официальном сайте агентства, среди этих программ - гуманитарная помощь, социальная поддержка, экономическая поддержка, а также программа "поддержки", цель которой - "создание независимой Украины, объединенной вокруг основных европейских ценностей".Среди этих программ - $165 млн на поддержку демократии, свободу СМИ и журналистов, а также независимым медиа-организациям.Из любопытного: $83,6 млн. ушло на "смягчение последствий конфликтов и примирение". Содержание программы расшифровано на сайте так: она предполагает обучение вооруженных сил Украины, "повышение профессионализма вооруженных сил посредством образовательных программ и технической поддержки, гарантируя, что вооруженные силы смогут развивать и поддерживать необходимый потенциал для эффективного выполнения своей военной миссии". Вот так. Примирение посредством обучения вооруженных сил.И это все – в дополнение к официальной военной помощи, которая, по данным Минобороны США, с конца февраля 2022 года составила более $19,3 млрд.Как отмечает Игорь Шатров, USAID - инструмент, который при помощи выдачи грантов, создания НКО и плотной работы с зарубежными журналистами решает вопрос по переформатированию целых наций, заставляя их отказаться от национальных интересов. "Такую работу они называют "внедрением инноваций в развитие демократии",- объясняет Шатров.

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как usaid спонсирует коррупцию на украине в 2022 году по линии usaid украина получила финансовую поддержку в размере более $23 млрд из них $13 млрд ушло на прямую финансовую поддержку киевского правительства