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https://uz.sputniknews.ru/20230117/reysy-afrosiaba-otmenili-iz-za-xolodov-31527191.html
Рейсы "Афросиаба" отменили из-за холодов
Рейсы "Афросиаба" отменили из-за холодов
Вернуть купленные билеты можно в железнодорожных кассах или на сайте компании-перевозчика.
2023-01-17T13:46+0500
2023-01-17T13:46+0500
общество
узбекистан
поезд
рейсы
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ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. Рейсы скоростного поезда "Афросиаб", следующего по маршруту Ташкент-Бухара, отменили из-за аномальных морозов. Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистан Темир Йоллари".Отменяются все рейсы вплоть до 20 января 2023 года. Все купленные билеты подлежат возврату. Вернуть билет можно в железнодорожных кассах, а электронные билеты – через сайт перевозчика.В связи с этим, к скоростным поездам "Шарк" добавили дополнительные вагоны.Читайте также: Каникулы снова продлили – где школьники отдохнут дольше
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афросиаб рейсы аномальные холода
афросиаб рейсы аномальные холода

Рейсы "Афросиаба" отменили из-за холодов

13:46 17.01.2023
© "Узбекистан темир йуллари"Презентация нового поезда "Афросиаб" в Ташкенте
Презентация нового поезда Афросиаб в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2023
© "Узбекистан темир йуллари"
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Вернуть купленные билеты можно в железнодорожных кассах или на сайте компании-перевозчика.
ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. Рейсы скоростного поезда "Афросиаб", следующего по маршруту Ташкент-Бухара, отменили из-за аномальных морозов. Об этом сообщает пресс-служба "Узбекистан Темир Йоллари".
Отменяются все рейсы вплоть до 20 января 2023 года. Все купленные билеты подлежат возврату. Вернуть билет можно в железнодорожных кассах, а электронные билеты – через сайт перевозчика.
В связи с этим, к скоростным поездам "Шарк" добавили дополнительные вагоны.
Читайте также: Каникулы снова продлили – где школьники отдохнут дольше
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