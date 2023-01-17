https://uz.sputniknews.ru/20230117/rossiyskiy-energorekord-raskryl-voennuyu-taynu-31528947.html

Российский энергорекорд раскрыл военную тайну

Российский энергорекорд раскрыл военную тайну

В России установлен новый рекорд по выработке электроэнергии, и это не просто хорошо — это отлично, с какой стороны ни глянь. 17.01.2023, Sputnik Узбекистан

2023-01-17T14:34+0500

2023-01-17T14:34+0500

2023-01-17T14:34+0500

колумнисты

россия

энергетика

запад

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Системный оператор Единой Энергетической Системы (СО ЕЭС) опубликовал ежегодный отчет по производству электричества с привязкой к регионам, и если в отдельных из них наблюдается спад генерации, то общая динамика более чем воодушевляющая, пишет колумнист РИА Новости. Начнем с того, что у энергетиков свое территориально-административное деление Российской Федерации. Исторически, разрабатывая региональные энергосети, создатели отталкивались от множества факторов, учитывая населенность территорий, наличие ресурсной базы и крупных потребителей, потенциал организации экспортных перетоков и многое другое. Потому сегодня без всякой привязки к физической карте наша страна невидимо разделена на семь отдельных энергосистем (ОЭС). Это ОЭС Центр, Средняя Волга, Урал, Северо-Запад, Юг, Сибирь и Восток.Всего за прошлый, мягко говоря, очень непростой для экономики год наши энергетики произвели 1106,3 тераватт-часов, что сразу на шестнадцать единиц больше, чем в 2021-ом, когда не было ни СВО, ни идущих сплошными волнами санкций, ни всевозможных потолков цен. Отметим, что это самый высокий показатель не только в современной истории страны, но также и за период существования РСФСР.Из всех региональных объединений только Средневолжская и Северо-Западная ОЭС показали отрицательную тенденцию. Конкретнее: в первом регионе произведено 110,9 (-0,6 по сравнению с годом ранее), а во втором — 97,1 тераватт-часа (-0,4). Данное падение абсолютно оправдано по, как ни странно, геополитическим причинам. Более того, оно в процессе текущей годовой корректировки перешло в раздел плановой, но об этом чуть ниже.Пять остальных энергосистем показали рост, отдельные — так и вовсе рекордный. Буквально пунктирно обозначим цифры:—ОЭС Восток: 44,5 тераватт-часа (+1,6 тераватт-часа)—ОЭС Юг: 111 (+2,8)—ОЭС Сибирь: 224,7 (+7,3)—ОЭС Центр: 257 (+1,0)—ОЭС Урал: 260,8 (+4,2)Мы умышленно разместили регионы не по величине прироста генерации, а по общему объему производства, чтобы масштаб увеличения был более нагляден.Приведенные данные вызывают всплеск оптимизма не просто так. Любой экономист подтвердит вам, что выработка электроэнергии является опосредованным универсальным показателем роста и стабильности промышленности, то есть реального сектора экономики. Вспомним, что изначально декларировалось и повторяется сегодня со стороны Запада при введении очередного бессчетного пакета санкций: все эти ограничения имеют одну цель — обрушить российскую экономику, которая, как были уверены на той стороне, держится исключительно на сырьевой торговле. Ну а дальше по цепочке были бы уничтожены различные отрасли производства, вызвав коллапс внутренней финансовой и военной систем. Подразумевалось, что лишенный нефте- и газодолларов бюджет России не сможет выполнять социальные обязательства, а также будет сорван гособоронзаказ и прочие государственные программы во многих, а лучше во всех отраслях. Не получающие денег заводы и фабрики, дополнительно лишенные привычных маршрутов поставок и кооперации, станут останавливать производства, тем самым еще больше снижая объем бюджетных вливаний — уже в виде налогов. Если бы схема удушения сработала, страна, скорее всего, просто перестала бы существовать, но, к счастью, у Москвы в кармане нашлись тузы в виде готовых системных и управленческих наработок.Мы не просто так делаем акцент именно на индустриальном секторе российской экономики. Общественное восприятие внутренних процессов складывается из миллионов персональных впечатлений отдельных людей, которые в силу природного человеческого эгоцентризма привычно примеряют происходящее на себя. И некоторым новость, которую мы сегодня обсуждаем, может показаться незначительной, ведь их семьи и коллеги никаких значимых изменений не видят. Это и так, и нет.Дело в том, что население в любой стране априори является миноритарным потребителем электричества. Львиную же его долю съедают фабрики, комбинаты, конвейеры, опреснительные установки и множество других промышленных и инфраструктурных объектов. Очень грубо говоря, из каждых ста мегаватт-часов электричества только десять расходуется на нужды населения, все остальное по высоковольтным ЛЭП уходит вглубь заводов. Именно потому по объему его производства опосредованно судят о росте или спаде внутреннего производства. К примеру, еще до теракта на Крымском мосту и последовавших далее ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины киевские власти заявляли о падении внутреннего энергопотребления на 20-25 процентов. Случилось это благодаря их собственному прямому запрету на работу с российскими заказчиками, на которых была завязана львиная доля украинского производства.При этом, правда, росли производство и экспорт электроэнергии, но здесь следует говорить исключительно о махинациях и неуемном желании Киева заработать денег в мутной воде.Положительная динамика СВО: горячий Донбасс и "музыка Вагнера"Как мы уже упоминали выше, и рост, и падение генерации связаны исключительно с геополитическими событиями. Например, спад производства в Северо-Западной ОЭС вызван отказом Финляндии и стран Прибалтики покупать российское электричество, которое до этого экспортировалось туда на протяжении десятилетий.Что касается регионов, вышедших в плюс, то и тут все просто, достаточно вспомнить школьный курс географии и истории. Генерация росла в Центральной, Сибирской и Уральской ОЭС, то есть вдоль линии пролегания "железного пояса" и производств, связанных с ним. Второй по величине рост при самом большом производстве продемонстрировал Урал, тот самый, где находятся наши танко-, самолето-, ракетостроительные и прочие заводы.Разбалованные простотой компьютерных игр и киносюжетов, многие стали забывать, что для производства одного условного танка недостаточно собрать деньги и кликнуть мышкой. Нужно изготовить бронелисты, орудия, оптику, турбины, каучук, тысячи километров слаботочной проводки, бортовые компьютерные системы, взрывчатку для динамической защиты, порох для снарядов, масло, топливо и еще тысячи наименований, которые стекаются в цеха уральских и других заводов от сотен, а то и тысяч смежников. Предприятия эти, по неподтвержденной и совершенно правильно скрываемой информации, работают в три смены, что заставляет активно шевелиться всех, кто помогает собрать тот самый танк, "Панцирь" или "Тигр".Любой из нас, привычно включив чайник, телевизор или поставив на зарядку смартфон, вряд ли подумает, что в это же самое время тысячи мегаватт, число которых незаметно подросло, уходят на комбинаты, чтобы плавить шихту в дуговых печах, поднимать из шахт клети и скипы, вертеть приводные ролики конвейеров, освещать карьерные пути, крутить роторы электровозов и приводить в движение многотонные штамповочные прессы.Но отвлечемся на более мирные аспекты.Наш сегодняшний разговор был бы однобоким, если бы не упомянули рост производства электричества на Дальнем Востоке. Связан он по большей мере с резким ростом поставок электроэнергии на экспорт, а именно: в Китай и Монголию. Еще один неожиданный драйвер — это возросший экспорт в Казахстан, северная часть которого в последнее время испытывает значительный энергетический голод. В этой тенденции нет ничего плохого — наоборот, крупные трансграничные перетоки приносят значительную прибыль в бюджет и дают работу тысячам наших энергетиков.Еще, конечно же, нужно обязательно упомянуть такой момент, как снижение потерь при транспортировке. В том же Казахстане эта величина, если верить отчетам тамошнего национального оператора, может достигать 12-13 процентов, то есть столько из-за изношенности ЛЭП и распределительных линий теряется по пути от электростанции до конечного потребителя. В России этот показатель медленно, но неуклонно идет вниз, что свидетельствует о незаметной работе по модернизации транспортной инфраструктуры, что уменьшает плановые потери и повышает прибыльность.В общем, если где-то в России производится больше электричества, это нужно не кому-нибудь, а нам с вами. И это хорошо.Читайте также: Давосский форум планирует уничтожить Россию

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

россия, энергетика, запад