Шойгу провел совещание по развитию армии
© Sputnik / Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным объединённого штаба родов войск, задействованных в СВО.
© Sputnik / Гавриил Григоров/
Особое внимание нужно уделить комплектованию войск контрактниками и обеспечению армии, отметил министр обороны России.
МОСКВА, 17 янв - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами Вооруженных Сил России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ в рамках работы в объединенной группировке войск специальной военной операции провел совещание с заместителями Министра обороны РФ, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения Президента Российской Федерации об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих", - отметили в ведомстве.
Чтобы обеспечить увеличение численности российских Вооруженных сил, особое внимание будет уделено набору контрактников, обеспечению поставок своевременной техники, а также увеличению полигонов в уже существующих военных округах и новых территориях РФ, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу ВВСТ и других материальных средств в объединения, соединения и воинские части, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск (сил)", - приводит военное ведомство слова Шойгу.
Министр отметил, что также будут определены объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны. Кроме того, военное ведомство планирует нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах ВС РФ в соответствии с возросшей потребностью войск за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме.