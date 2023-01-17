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https://uz.sputniknews.ru/20230117/shoygu-provel-soveschanie-po-razvitiyu-armii--31532171.html
Шойгу провел совещание по развитию армии
Шойгу провел совещание по развитию армии
Особое внимание нужно уделить комплектованию войск контрактниками и обеспечению армии, отметил министр обороны России.
2023-01-17T15:23+0500
2023-01-17T15:23+0500
россия
сергей шойгу
россия
вооруженные силы
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МОСКВА, 17 янв - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами Вооруженных Сил России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Чтобы обеспечить увеличение численности российских Вооруженных сил, особое внимание будет уделено набору контрактников, обеспечению поставок своевременной техники, а также увеличению полигонов в уже существующих военных округах и новых территориях РФ, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. Министр отметил, что также будут определены объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны. Кроме того, военное ведомство планирует нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах ВС РФ в соответствии с возросшей потребностью войск за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме.Читайте также: Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения ее задач — Шойгу
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сергей шойгу россия армия увеличение численности оснащение совещание министерство обороны
сергей шойгу россия армия увеличение численности оснащение совещание министерство обороны

Шойгу провел совещание по развитию армии

15:23 17.01.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным объединённого штаба родов войск, задействованных в СВО.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения президентом РФ Владимиром Путиным объединённого штаба родов войск, задействованных в СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Особое внимание нужно уделить комплектованию войск контрактниками и обеспечению армии, отметил министр обороны России.
МОСКВА, 17 янв - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами Вооруженных Сил России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ в рамках работы в объединенной группировке войск специальной военной операции провел совещание с заместителями Министра обороны РФ, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения Президента Российской Федерации об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих", - отметили в ведомстве.
Чтобы обеспечить увеличение численности российских Вооруженных сил, особое внимание будет уделено набору контрактников, обеспечению поставок своевременной техники, а также увеличению полигонов в уже существующих военных округах и новых территориях РФ, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, обеспечить своевременную подачу ВВСТ и других материальных средств в объединения, соединения и воинские части, увеличить количество полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов Российской Федерации, организовать их подготовку для обеспечения практических действий войск (сил)", - приводит военное ведомство слова Шойгу.
Министр отметил, что также будут определены объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны. Кроме того, военное ведомство планирует нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах ВС РФ в соответствии с возросшей потребностью войск за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме.
Читайте также: Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения ее задач — Шойгу
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