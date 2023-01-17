https://uz.sputniknews.ru/20230117/shoygu-provel-soveschanie-po-razvitiyu-armii--31532171.html

Шойгу провел совещание по развитию армии

Шойгу провел совещание по развитию армии

Особое внимание нужно уделить комплектованию войск контрактниками и обеспечению армии, отметил министр обороны России.

2023-01-17T15:23+0500

2023-01-17T15:23+0500

2023-01-17T15:23+0500

россия

сергей шойгу

россия

вооруженные силы

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МОСКВА, 17 янв - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках работы в объединенной группировке войск спецоперации провел совещание с заместителями, главнокомандующими видами Вооруженных Сил России и командующими по вопросам выполнения решения президента России об увеличении численности Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Чтобы обеспечить увеличение численности российских Вооруженных сил, особое внимание будет уделено набору контрактников, обеспечению поставок своевременной техники, а также увеличению полигонов в уже существующих военных округах и новых территориях РФ, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. Министр отметил, что также будут определены объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны. Кроме того, военное ведомство планирует нарастить объемы подготовки специалистов в учебных центрах ВС РФ в соответствии с возросшей потребностью войск за счет увеличения емкости существующих учебных центров и создания новых, предусмотреть для всего комплекса мероприятий бюджетные ассигнования в нужном объеме.Читайте также: Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения ее задач — Шойгу

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